Bentonit kili nedir ve ne işe yarar?

Birçok ürün için "olmazsa olmaz" niteliği taşıyan bentonit, cilt bakım maskelerinin de hammaddesini oluşturuyor. Suyla karıştırıldıktan sonra negatif elektrik yüklü bir ortam oluşturan sodyum bazlı doğal bentonit, yapısı gereği toksinleri vücuttan çıkartıyor, içerdiği mineraller de deri tarafından emiliyor.

Bu özelliğinden ötürü bentoniti cilt bakım maskelerinde hammadde olarak kullanan dünyanın en büyük kozmetik markaları, mineral zenginliği ve kalitesinden dolayı Türkiye'den çıkartılan ve içerisinde katkı olmayan doğal sodyum bentonitini tercih ediyor.

Fransa, Almanya ve İtalya'ya ihraç edilen Türk bentoniti, bu ülkelerde işlenerek dünyanın dört bir yanında güzelleşmek isteyen kadınların kullanımına sunuluyor.

Bentonit, dünya rezervinin 5'te 1'ine sahip olan Türkiye dışında ABD, Rusya, İngiltere, Yunanistan, Hindistan, Almanya, Çin, İtalya ve İspanya'da çıkartılıyor. Özellikle ABD, İngiltere ve Almanya, madeni çıkartmak kadar işlemekte de önemli bir konumda bulunuyor.