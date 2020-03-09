Bel fıtığına hangi bölüm bakar? Hangi doktora gidilir?

Fıtık hastalığının ortaya çıktığı olduğu bölgeler genellikle bel, boyun, kalça bölgeleridir.

Bel Fıtığına Hangi Bölüm Bakar?

Bel fıtığı genellikle ağrı semptomları şeklinde belirdiğinden dolayı normal bel ağrıları ile karıştırılabilmektedir. Genel olarak bel ağrılarına Fizik Tedavi bölümleri ve Beyin Cerrahisi bakmaktadır. Beyin Cerrahisinin yapacağı geniş kapsamlı tetkiklerden sonra sorun teşhis edilir ve fizik tedavi ile birlikte tedavi süreci başlatılır.

Omurganın bel kısmında 5 tane omur ve disk mevcuttur. Vücudun en çok ağırlığını üstlenen bölgedir. Omurların görevi omuriliği sararak zarar görmesini engellemektir. Bel fıtığının oluşmasının nedenleri genellikle;



- Dejenerasyon (yaşlanma)

- Fazla kilo

- Ağır yük kaldırılması ile oluşan ani gerilim

- Darbe

Bel Fıtığı Belirtileri

- Ayaklarda ve bacak bölgelerinde meydana gelen karıncalanma hissi ve uyuşukluk

- Kasların güçsüzlüğü

- Hareket kabiliyetinde zorluklar

- İktidarsızlık

- Şiddetli bir şekilde etkisini gösteren belde ağrı

- Bacaklara kadar vuran ağrılar

- Çok çabuk yorulma

- İdrar tutmada sorunlar yaşanması

- Vücut dengesinde aksaklıklar

- Yürürken ve otururken hissedilen ciddi zorluklar



Bel Fıtığı Tanı Yöntemleri

Bel fıtığı teşhisi, öncelikli olarak fiziki muayene sonrasında ise hastanın öyküsünün dinlenmesi şeklinde ilerler. Kas hareketleri incelenir. Gerekli görüldüğü taktirde, yani fizik tedavi süreci sonrasında MR, röntgen gibi tahliller yapılır. Bu tahlillerde olası sinir sıkışmaları, omurilikte oluşan disk kaymaları tespit edilir. EMG cihazı ile de sinir köklerinin durumu incelenir, derece etkilendiği tespit edilir.

Doktor, teşhisinden sonra ilaçla tedavi yöntemine başlayabilir. Reçete edilen ilaçların dışında ilaç kullanmamanız gerekmektedir. Bilinçsizce tüketilen ilaçlar organlara ciddi ölçülerde zarar verebilir. Tedavi süresince kas gevşetici reçete edilebilir. Kas gevşeticileri doktorunuzun izin verdiği müddetçe kullanmanızda fayda var. Fazla miktarda kas gevşetici ilaçlar dengesizlik, uyuşukluk ve hatta bağımlılık yapabilmektedir.