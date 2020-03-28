Basur (Hemoroid) İçin Hangi Doktora Gidilir? Basura (Hemoroide) Hangi Bölüm Bakar

Hemoroid toplumun %25’ini etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır ve oluştuğu bölgeye göre farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Buna göre, anüs dışında ve cilt altında yerleşene eksternal (dış), rektumda yer alana ise internal (iç) hemoroid adı verilmektedir.

Basur (Hemeroid) için Hangi Doktora Gidilir?

Hemoroid, kişiye bağlı olarak farklı belirtiler gösteren bir rahatsızlıktır. Buna göre hemoroidin başlıca belirtileri; anüs çevresinde kaşıntı, burada ele gelen yumru ve şişkinlik, hemoroid bölgesinde ağrı ve dışkıdan kan gelmesidir. Hemoroidli bölgenin kaşınması ya da temizlenmesi çoğu zaman hasta şikayetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle basur oluştuktan sonra hiç müdahale etmeden bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Hemoroid problemi olan hastalar ile genel cerrahi uzmanları ilgilenmektedir. Alınan randevu sonrasında, hasta muayene edilerek tedaviye yönlendirilmektedir. Hemoroid muayenelerinde iç ve dış basur çeşidi için farklı yollar kullanılmaktadır.

Basur (Hemeroide) Hangi Bölüm Bakar?

Hemoroid tedavisi genel cerrahi bölümünün sorumluluğunda yapılmaktadır. Basur tedavilerinin odak noktası, hastalığın sebep olduğu belirtilerin hafifletilmesine yöneliktir. Yani, hastanın yaşamını etkilemeyen hemoroidler için genellikle bir önlem alınmamaktadır. Düşük sevilerde ilerleyen iç hemoroidler için; ağrı kesici, fitil, krem ve mendil gibi ilaç formlarından yardım alınmaktadır. Boğulma ve tromboz gibi komplikasyonlar geliştiren hemoroidler içinse cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır.

Hemoroid, bazı ufak önlemler ile korunması mümkün bir rahatsızlıktır. Kabız olmamaya özen göstermek, lif ağırlıklı beslenmek, bol su tüketmek ve uzun süre oturmamak; hemoroide karşı alınabilecek önlemler arasındadır.