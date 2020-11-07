Bağırsak mantarı nedir, neden olur?

Bağırsak mantarının tıp dilindeki adı Candida Albicans’tır. Candida albicans, eşeyli çoğalan, diploit, maya tipi bir mantar türü ve insanlarda oral ve vajinal fırsatçı enfeksiyonların etmenidir. Candida cinsine ait 200 tür olmasına karşın Candida enfeksiyonlarının %75'inin sorumlusu C. albicans'tır. Türkçe okunuşu kandida albikanstır.

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda (AIDS, kanser kemoterapisi, organ veya kemik iliği transferi durumlarında) sistemik mantarsal (fungal) enfeksiyonlar (fungemi), hastalık ve ölümün başlıca nedenleri arasındadırlar. Ayrıca bu yönde riski olmayan hastaların hastanede edindikleri enfeksiyonlar ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Bağırsak mantarı neden olur?

Gıdaları hijyenik ortamlarda saklamamak ve sürekli bayat yiyecekler yemek

Doğum kontrol hapı kullanımı

Çok siyah çay tüketimi

Vücutta bulunan bazı vitamin eksikliklerinde. Özellikle çinko ve selenyumda

Alkol tüketmek

Mayalanmış, turşu gibi besinleri fazla tüketmek

Karaciğer rahatsızlıkları

Bazı hormon ilaçları

Kortizonlu ilaçlar

Sürekli antibiyotik kullanmak

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Bağırsak mantarı belirtleri

Başlangıçta kaşıntı ve kızarıklık durumundan, aktif hastalık durumunda süt kesiği gibi beyaz parçacıklı akıntı, kötü koku ve şiddetli kaşıntı ortaya çıkar. İdrar yaparken yanma, idrarın değdiği bölgelerde sızlama, yoğun kas ağrılarına, cinsel ilişki esnasında ağrıya da yol açabilir. Erkeklere genellikle belirti vermeden varlığını ve bulaşıcılığını sürdürebilmekle birlikte, bazen penis başında ve gövde kısmında kırmızılık, kaşıntı, tahriş görünür. Özellikle 20-30 yaş aralığındaki kadınların dörtte üçünde Candida Albicans mantarı görülür. Adet görmemiş veya menopoza giren kadınlarda daha az görülen bu hastalık, nadiren cinsel ilişkiyle erkeğe de bulaşabiliyor. Hamileler, diyabeti kontrol edilmeyenler, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklığı sistemi zayıflayanlar ve aşırı antibiyotik kullananlar daha fazla risk altında.