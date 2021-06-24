Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasına ne yapılır? Evde arı sokmasına iyi gelen bitkisel ve doğal çözümler

Özellikle rengarenk çiçeklerin boy gösterdiği ilk bahar ve yaz ayları, arıların ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu dönemlerde insanlar için tedirginlik yaratan en önemli konuların başında arı sokması gelmektedir. Bu bakımdan pek çok insanın en çok araştırdığı konuların başında arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır sorularının cevapları gelmektedir.

Bir arı cilt üzerine iğnesini batırdığı anda yapılacak olan ilk müdahale her zaman önem barındırmaktadır. Bu hususta en önemli unsur arının zehirli olup olmayışı konusudur. Çünkü arının iğnesi batmış olduğu yerde ne kadar süre kalırsa zehri de aynı oranda vücuda yayılacaktır. Bu durum ise kimi zaman istenmeyen tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu bakımdan; arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır sorularının cevapları hayati önem barındırabilir.

Arı Sokmasında Ne Yapılır?



Arı sokması sonrasında yapılması gereken ilk işlem, arı iğnesinin girmiş olduğu noktanın sabunlu suyla yıkanmasıdır. Yıkama sonrasında ize buz uygulaması yapılmasında büyük fayda olacaktır. Arı iğnesinin çok derinde olması halinde ise cımbız yardımıyla iğnenin çıkarılması önemlidir.

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Yaşanan arı sokması hadisesi sonrasında yapılması gereken ilk şey mümkünse iğnenin en kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılmasıdır. Bu müdahale arı zehrinin vücuda daha fazla yayılmasını önleyecektir. Arı iğnesinin derinde olması durumunda ise cımbız veya benzeri bir bir şey kullanılarak iğne çıkartılmalıdır. Arı sokulan yerin zaman kaybedilmeden sabunla yıkanması önemlidir. Sonrasında ise buz uygulaması yapılması arı sokmasına iyi gelecektir.





Arı Sokması Sonrası Şişkinlik ve Kaşıntıya Ne İyi Gelir? Evde Arı Sokmasına İyi Gelen Bitkisel ve Doğal Çözümler

Yaşanan arı sokması durumu neticesinde bölgede şişlik görülür. Oluşan şişliğin azalmasına yardımcı olacak en önemli husus ise sokulan yerin yukarı doğru kaldırılmasıdır. Bu sayede oluşabilecek şişlik önemli ölçüde azalacaktır.

Arı sokması durumunda evde uygulanabilecek bazı basit yöntemler mevcuttur. Bunun için ilk olarak arının iğnesi çıkarılmalıdır. Daha sonra o bölge sabun ve su ile güzelce temizlenmeli. Ardından da buz uygulaması yapılmalı faydalı olabilir. Ayrıca arı sokmasına karşı evde bazı doğal yöntemlerde uygulanabilir.

Sirke: Arının zehir etkisini azaltmada sirke yardımcınız olabilir. Bunun için arının soktuğu bölgeye pamuk yardımıyla sirke sürülebilir. Ayrıca elma sirkesi de o bölgede oluşan kaşıntı ve kızarıklık hissinin azalmasına yardımcı olabilir.

Bal: Arının soktuğu bölgeye bal sürmek, kaşıntı ve ağrıyı azaltabilir. Ancak katkı maddesi içermeyen, saf bal kullanmakta fayda var.

Karbonat: Arının zehrini etkisizleştirebilir, şişlik ve yanma gibi durumlara iyi gelebilir. Karbonat ve su bir kapta karıştırılıp sokulan bölgeye uygulanır.

Lavanta yağı: Sokulan bölgedeki durumun hafifletilmesine destek olabilir. Lavanta yağı, arının soktuğu bölgeye bir pamuk yardımıyla uygulanabilir.

Domates Arı Sokmasına İyi Gelir Mi?



Arının soktuğu bölgeye domates sürmek yanlış bir uygulamadır. Bu durumda o bölgenin temizlenmesi ve buz uygulanmalıdır.



Arı Sokması Sonrası İğne Kalırsa Ne Olur?



Böyle bir durumla karşılaşan kişi herhangi bir alerjik reaksiyon geçirmişse, bazı ciddi durumlar oluşabilir. Bunun için arı sokması olduğunda, iğne hemen derinin altından çıkarılmalıdır. Çünkü iğnenin uzun süre kalması daha fazla zehir bırakmasına neden olabilir. Ayrıca daha ağrılı bir durum oluşabilir.



Arı Sokması Durumunda Alerji Belirtileri Nelerdir?



Kişinin alerjik yapısı, arı sokması durumunu etkileyebilir. Bazı kişiler arı sokması sonrasında hafif ya da şiddeti belirtiler gösterebilir. Hafif belirtiler; deride kabarıklık, ağrı, kızarma ve hafif şişlik olabilir. Bunlar bazen müdahale gerektirmez.



Şiddetli durumda ise, alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu durum birkaç dakika içinde meydana gelebilir. Bunun içinde acil tıbbi müdahale gereklidir. Ciltte kaşıntı, nefes almada zorluk, boğazda şişlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler oluşabilir.

Arı sokması Sonrası Neler Olur?

Arıların bal yapmak için doğaya yayıldığı yaz ayları insanlar için risk taşıyan dönemlere dönüşebilmektedir. Çünkü arılar çeşitli sebeplerle insanlara iğnelerini batırabilirler. Arı sokması ile ilgili olan en önemli husus, arının iğnesinin vücut içerisinde uzun süre kalmamasıdır. Vücuda girmiş olan arı iğnesinin olduğu noktada fazla kalması halinde kişi için ciddi bir risk oluşturabilir. Bunun nedeni arının iğnesinde ki zehrin arı sokmasına maruz kalan kişinin vücuduna sebebiyet verebilmesidir.

Arı sokmasının söz konusu olduğu noktada kızarıklık, şişlik kaşıntı ve buna eşlik eden az da olsa ağrı belirtileri görülebilir. Çok nadiren de olsa kusma, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de görülebilir. Bu belirtiler ise arı sokmasının kişi için son derece tehlikeli bir durum olabileceğinin göstergesi olabilmektedir. böyle bir tabloda kişinin hemen bir doktora görünmesi büyük önem barındırır.

Arı Sokması Durumunda Ne Zaman Doktora Danışılmalı?



Arı iğnesinin vücut içerisine batmış olması neticesinde bulantı, nefes darlığı ve halsizlik belirtileri olması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda kişinin mutlaka hastaneye gitmesi gerekir. Aksi taktirde kişi için ciddi bir hayati risk söz konusu olabilir. Bundan dolayı yaşanan arı sokması sonrası arının iğnesinin bulunduğu noktanın 10-14 gün kadar bir süre mutlaka gözlemlenmesi önemli bir konudur.



Arı Sokması Nasıl Tedavi Edilir?



Arı sokmasında öncelikli olarak yapılacak ilk işlem arı iğnesini bulunduğu yerden bir cımbız yardımıyla çıkarmaktır. Sonrasında sabunlu suyla arı sokulan yer iyice yıkanır. Daha sonra da buz uygulaması yapılır. Gerekli hallerde kişiye alerji ilaçları ya da ağrı kesici verilebilir. Arı sokması durumlarında genellikle antibiyotiğe ihtiyaç duyulmaz.



Güçsüzlük, nefes darlığı ve bulantı durumlarında ciddi bir alerjik reaksiyon kendisini gösteriyor olabilir. Böyle bir durumda hemen hastaneye gidilmelidir. Çünkü alerjik durumlarda kişiye mutlaka damardan iğne yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte nefes açıcı ve alerji ilaçları damar yoluyla serumla birlikte kişiye verilir. Bu müdahaleler alerjik durumu olan kişiler için hayati bir önem taşır.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.







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