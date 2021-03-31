Apandisit nedir? Apandisit ağrısı nerede olur, nasıl anlaşılır?

Karın sağ alt kadranda, kalın bağırsak başlangıcında, kör bağırsağın ucunda parmak şeklinde bulunan ancak vücuttaki görevi tam olarak aydınlatılmamış apandisin bağışıklık sistemiyle ilgili bazı maddeler salgıladığı bilinmektedir. Uzunluğu genellikle 6-9 cm arasındadır.

Apandisit ağrısı nerede olur?

Apandisit ağrısı, apandisitin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Çoğu zaman bu parmaksı organın kökünde oluşan tıkanmaya bağlı olarak meydana gelir. Tüm yaşlarda görülebilir. Ancak en sık 10-30 yaşlar arasında rastlanır.

Apandisit nasıl anlaşılır?

Apandisit ağrısı, genellikle gaz sancısı ağrılarıyla karıştırılır. Apandisit şüphesi olan durumlarda ilaçlarla geçiştirmek yerine acilen genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Teşhis netleştirilene kadar ağrı kesici kullanmamak önemlidir. Çünkü sizi kısa süre rahatlatarak tanıları anlamanızı engeller ve bu da apandisit patlamasına yol açabilir.

Apandisitin belirtileri

Karın ağrısı: Göbek çevresinde başlayıp zamanla sağ alt kadrana doğru kayan ve buraya yerleşen bir ağrı olur. Ancak bu tip ağrı her apandisitte görülmeyebilir. Genellikle ağrı hareketle, öksürmekle ve zıplamakla şiddetlenir.

İştahsızlık: İştahsızlığa bağlığı olarak apandisit sorunu yaşayanlarda bulantı ve kusma bulgularına sıklıkla rastlanır.

Ateş: Bazen ishal veya kabızlık görülebilir.

İdrar sorunları: Bazı hastalarda idrarda yanma ve kanama yaşanabilir. Apandisite özgü bir belirti olmasa da zaman zaman görülebilir.

Apandisit tedavisi nasıl yapılır?

Akdeniz ateşi, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi apandisiti taklit edebilecek rahatsızlıkları bulunan kişilerde teşhisi koymak oldukça zordur. Apandisit tanısı konmuş ise bu bölgedeki kör bağırsağın ameliyatla çıkarılması gereklidir. Ameliyattan sonra hastalar aynı gün kalkıp yürüyebilir ve 4-6 saat sonra yemek yiyebilirler. Yaranın iki gün kapalı kalması yeterlidir. Özel diyet ve beslenme kısıtlaması yoktur ve bir hafta cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Bir aya kadar 8-10 kilodan fazla ağırlık kaldırılmamalı ve ağır egzersizler yapılmamalıdır. Ameliyat sonrası apandisin eksilmesi vücuttaki işleyişte bir bozukluk oluşturmaz.

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