Ameliyatsız yanak iceltme

Belirgin elmacık kemikleri ve yanakların içeri doğru olması, net bir çene hattı bir araya geldiğinde yüze o çekici V şeklini vermektedir. İnce ve keskin yüz hatları ile daha zarif bir görünüm özellikle kadınların hayalidir. Yine erkeklerde de daha maskulen yüz yapısı için belirgin çene köşesi ve sıkı yanaklar tercih edilir.

İstenilen bu yüz hattına sahip olabilmek için artık teknolojinin de sayesinde ameliyatsız yöntemler kullanılmaktadır. Çok yakın zamana kadar yanak yağlarının alındığı ameliyat dışında yanak incelten başarılı bir metot yoktu. Artık ağız içerisinden uygulanan radyofrekansla birkaç seans sonucu kalıcı şekilde yanak bölgesinde incelme ve sıkılaşma elde edilebiliyor.

Yüz bölgesinde özellikle yanaklarda yerleşmiş derin ve yüzeysel planda yağ yastıkçıkları bulunmaktadır. Bu yağ yastıkçıklarının bir kısmı yaşla birlikte azalma gösterirken bir kısmı özellikle çene üzerindeki yüzeysel yağ yastıkçıkları yaşla artmaya meyillidir.

Çocukluk çağlarında tombik yüz yapısına sahip olup sevimli görünen yüzlerin, yaşla daha yuvarlak ve kilolu görünmesi kişiyi bazen rahatsız edebilir. Zamanla yer çekiminin etkisiyle yüzdeki kolajenlerin gevşemesi ve azalmasıyla birlikte yer değiştiren bu yağ yastıkçıkları kişiye daha üzgün ve kilolu ifade verir. Yüzün daha sarkık görünmesinin de bir nedenidir. Kimi zaman genetik özelliklerle kimi zaman da kilo alımına bağlı olarak bu yağ alanları istenilenden daha fazla olabilir. Yüzün daha yuvarlak gözükmesine neden olan bu bölgesel yağ birikimi kilo verilmesiyle çok fazla küçülme göstermez.

Orta yüz bölgesinde elmacık kemiklerinin belirgin olması; elmacık kemiklerin hemen altından başlayan ve çene kemiğine doğru uzanan yanak bölgesinin ise daha düz olması idealdir. Bu ince yanak alanının hemen altında ise yine daha çıkık ve belirgin bir çene kemiği orta yüz güzelliğinin tamamlayıcısı olarak kabul edilir.



Avantajları neler?

Ameliyatla veya farklı yöntemlerle sadece yağların erimesi o bölgede çukur ve sarkma yapabileceği için sadece yağ eritmek veya yağ almak estetik açıdan istenilen sonuçları sağlamamaktadır. Monopolar radyofrekans enerjisi kullanarak yanaktaki yağ dokusunu incelten bu teknoloji yanak içindeki mukozadan yapılan uygulamayla dokunun ısınmasını, bu sırada yağların sıkılaşmasını ve kolajen üretimini uyararak cildin sıkılaşmasını sağlar. Bu işlemde amaç yağların erimesinin yanında ısının etkisiyle kolajen stimülasyonu yaparak sıkılaşmayı da sağlamaktır.

Ne işe yarar?

Yüzü inceltmenin ameliyatsız ve çok daha kolay bir yöntemi olan V- Line, ağız içi monopolar radyo frekans uygulamasıdır. Yanak yağlarını azaltarak yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlayan yüksek radyo frekans teknolojisi ile istenilen şekilde ince yanaklara sahip olmada yardımcı bir yöntemdir. Böylece yanaklardaki yağ dokusunu azaltabilmekte, hem de yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlamaktadır.



Nasıl uygulanır?

İşlem ağız içinde kaşık görünümlü, kişiye özel proplarla gerçekleştirilmektedir. İşlem ağız içine yerleştirilen özel prop ile her yanak için 10-15 dakikada uygulanmaktadır. Cihazla o bölgede kontrollü bir ısı sağlanmaktadır. İşlem yaklaşık 20-30 dakika sürer. Tedavi genellikle 10 gün arayla 2-4 seans olarak planlanır. Lüzumu halinde ek seanslar yapılabilir.

Etki, işlem sonrası üçüncü haftada gözlenmeye başlar. Alınacak sonuç bişektomi ameliyatı kadar belirgin olmamakla beraber yuvarlak hatlı yüzlerde incelme sağlar. Kilo alınmadığı takdirde sonuçlar kalıcıdır. İşlem için anesteziye ihtiyaç yoktur. İşlem sırasında yanak içinde sıcaklık hissedilmesi normaldir. İşlem sonrası sosyal haayata hemen dönülebilir. Herhangi bir kızarıklık, ağrı veya morluk beklenmez. İşlem sonrasında kendiliğinden lenf sistemi ile parçalanan yağlar 1 buçuk-3 ay içinde atılacak ve anormal kilolar alınmadığı sürece aynı bölgede normal yaşlanma belirtileri harici tekrarlayan bir kalınlaşma olmayacaktır. Ağız içi radyofrekans uygulaması tek başına uygulanabildiği gibi yüz V’sini belirginleştirmek ya da daha iyi sonuçlar elde edebilmek amacıyla diğer yüz şekillendirme yöntemleriyle kombine edilerek de uygulanabilir. Birlikte uygulanabilen yöntemler ihtiyaca göre değişebilmektedir.