Alıç sirkesinin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?

Alıç, her yerde yetişebilen bir dağ meyvesi ve sert iklimlere de dayanıklı. Faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi gören bu meyvenin reçeli, marmelatı ve sirkesi de hazırlanabilir. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, faydalarıyla doğal ilaç görevi gören alıç sirkesi ile ilgili bilgiler verdi.

Alıç sirkesinin faydaları neler?

- Alıç meyvesi antioksidan özellikteki flavonoidler ve vitaminler (özellikle C vitamini) yönünden zengin bir meyvedir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

- Kalp hastalıklarından, damar sertliğinden korunmaya yardımcı olur, kalp sağlığının gelişmesinde rol oynar.

- Alıç, zengin flavonoid yapısıyla koroner damarları genişleterek, kan dolaşımının daha rahat olmasını sağlar. Bu da kalp kasına daha fazla oksijen sağlanmasına yardımcı olur, kalp üzerindeki yükü hafifletir, kalp atışlarını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

- Yine yapılan çalışma ve deneylere göre içeriğinde bulunan “quercetin’’ adlı antioksidan madde ile damar sertliğinin önlenmesi ve tedavisinde önemli rol alır.

- Bu özelliklerini gösterebilmesi için alıcın uzun süre kullanılması gerekmektedir. Alıcın kalp ritmi bozukluklarında da faydalı olabildiği görülmüştür.

- Alıcın spazmları giderici, idrar söktürücü ve sakinleştirici özelliği vardır. 100 gram alıç yaklaşık 100 kaloridir.

Tüketirken bunlara dikkat

- Hamile ve emziren annelerin alıç tüketmesi önerilmez.

- Alıç, kullanılan kalp ilaçlarının etkilerinde artış yapabileceğinden hekim kontrolünde tüketilmelidir.

Alıç sirkesi nasıl kullanır?

Alıç sirkesinin ihtiyaca göre sabah veya akşam tüketilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ecem Tuğba Özkan Özkan, kullanımıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Genellikle bir bardak suya bir çay kaşığı alıç sirkesi ilave edilerek içilmesi tavsiye edilir. Tüm sirkeler gibi alıç sirkesi de su ile içilmelidir. Aksi takdirde sirke içeriğindeki asit vücuda zarar verebilir. Özellikle mide hassasiyeti olanlar dikkatli olmalıdır. Alıç sirkesinin en tehlikeli yan etkisi midedir. Ülser veya gastrit gibi sindirim sistemi bozuklukları olan hastalarda mide-bağırsak sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle kullanım dozunun aşılmadığından ve doğru yöntemlerle tüketildiğinden emin olmak gerekir."

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