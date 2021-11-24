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Akrep sokmasına ne iyi gelir? Akrep sokmasına ne yapmak gerekir, ilk yardım nasıl yapılır?

#Akrep Sokmasına Ne İyi Gelir?#Sağlık#İlk Yardım
Akrep sokmasına ne iyi gelir Akrep sokmasına ne yapmak gerekir, ilk yardım nasıl yapılır

Akrep sokması çok tehlikeli bir durumdur. Akrep sokması yaşayan kişiler bir an önce ilk yardıma başvurmaları gerekmektedir. Akrep sokmasına iyi gelen birçok durum bulunmaktadır. Özellikle akrep sokması yaşayanlar bu tedavi yöntemlerini bilmesi gerekmektedir. Son günlerde akrep sokması ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki, akrep sokmasına ne iyi gelir? Akrep sokmasına ne yapmak gerekir? Akrep sokmasında ilk yardım nasıl olur? İşte, akrep sokması ile ilgili tüm detayları derledik.

 

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Akrep sokmasında çoğu zaman herhangi bir şekilde tıbbi tedavi gerekmemektedir. Ancak bazı akrep sokmaları tehlikeli olabilmektedir. Bundan dolayı akrep sokması mutlaka ciddiye alınması gereken bir durumdur. Akrep sokmasına iyi gelen birçok tedavi seçeneği yer almaktadır.

Akrep Sokmasına Ne İyi Gelir?

1) Sabunlu Su İle Yıkanması

Akrep sokulduğu anda yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi sabunlu su ile yaranın yıkanmasıdır. Sabunlu su ile birlikte iyice yıkandıktan sonra akrep sokma belirtileri önemli ölçüde azalmaktadır. Sabunlu su ile yapılan ilk müdahale ilk yardım müdahalelerinden bir tanesidir. Bundan dolayı birçok kişi tarafından sabunlu su ile yıkanması tavsiye edilir.

2) Buz

Sabunlu su ile yıkandıktan sonra yapılacak ikinci şey ise buz tedavisidir. Buz tedavisi ile birlikte akrep sokması olan bölge iyice uyuşturulmaktadır. Aynı zamanda akrep sokmasından kaynaklı olan ağrı ev sızı da yine buz uygulaması ile birlikte geçmektedir. Buz uygulaması akrep sokmasında ilk olarak tercih edilen tedavi şekillerindendir. Buz yaklaşık olarak 1 saat kalması tavsiye edilmektedir.

3) Antivenom

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Antivenom tıbbi müdahalede gerekli olan bir durumdur. Sağlık kuruluşlarında ilk olarak hastaya panzehir verilmektedir. Antivenom bir panzehir olarak bilinmektedir. Herhangi bir şekilde alerjik reaksiyona maruz kalmadan hastanın iyileşmesi sağlanır. Bu şekilde hasta kısa süre içerisinde normal olarak kendi hayatına döner.

Akrep Sokmasına Ne Yapmak Gerekir?

Akrep sokmasında genellikle tıbbi müdahale gerekmez. Fakat ağrılı bir süreç olduğundan dolayı mutlaka müdahale edilmesi gerekir. İlk yardım olarak yapılan müdahaleler ile birlikte akrep sokması tehlikeli bir durum olmaktan çıkar. Ciddi vakalarda ise bazen akrep serumları uygulanmaktadır. Bu duruma ancak bir hekim karar vermektedir. Bu serumun da bir takım yan etkileri olduğu bilinmektedir. Akrep sokulan bir kişi ilk olarak sabunlu su ile bu bölgenin yıkanması gerekir. Daha sonra da buz tedavisinin uygulanması gerekir.

Buz tedavisi ile birlikte akrep sokulan bölge iyice uyuşturulur. Bu şekilde herhangi bir ağrı hissedilmez. Daha sonra da hastaya bir takım asetaminofen ve ibuprofen içeren aspirin alınması uygun bulunur. Bu şekilde hastanın ağrıları epey şekilde azalmaktadır. Akrep sokması için yapılan akrep serumları da daha önce tekrardan akrep sokması yaşamış olan kişilere önerilmez. Bundan dolayı da serum almış kişiye herhangi bir şekilde bu şekilde tıbbi müdahale yapılmaz.

İlk Yardım Nasıl Yapılır?

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Akrep sokulan bir kişi ilk olarak mutlaka doktora danışması gerekmektedir. Akrep sokması durumu oldukça önemli bir durumdur. Bazı vakalarda ise hayatı tehdit edici durumlar ortaya çıkabilmektedir. İlk olarak müdahalenin neden olduğu sorunlar ortaya çıkar. Çoğu akrep sokulması akalarında tıbbi bir müdahale gerekmemektedir. İlk yardım olarak soğuk su ve sabun yardımı ile birlikte temizlik işlemi yapılmaktadır. Daha sonra da buz konularak bölge iyice serin tutulur. Herhangi bir şekilde hasta ağrı da hissetmemektedir. Daha sonra da bu halde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Akrebin mutlaka fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir. Bu durumda doktorun akrebin zehirli olup olmadığına dair bir fikir edinmesi sağlanmaktadır.

 

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