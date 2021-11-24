Ağızdaki yaralara ne iyi gelir, neden olur? Ağızdaki yaralara ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Ağızdaki yaralar özellikle ergenlik çağından itibaren bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit olarak görülmektedir. Ağızdaki yaralara iyi gelen pek çok bitkisel çözüm yolları yer almaktadır.

Ağızdaki Yaralara Ne İyi Gelir?

1) Bal

Bal anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Ağız içindeki yaralara sürülünce yaraya neden olan iltihaplanmalara ve bakterilere karşı doğrudan etki yapar. Bu şekilde balı kullanarak ağız içerisinde yer alan yaralardan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Bal en çok tercih edilen bitkisel tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Ağız içi yaralarına doğrudan etki ederek kişinin bu yaralardan biran önce kurtulmasını sağlar. Oldukça etkili bir çözümdür.

2) Karbonat

Karbonat da yine ağız yaralarına çok iyi gelmektedir. Karbonatı su ile birlikte karıştırarak ağız içerisinde gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde su ve karbonat ile birlikte karışımınız sayesinde ağız içerisinde yer alan yaralardan kurtulabilirsiniz. Bu gargara yöntemini günde iki kez uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde karbonat ile birlikte ağız yaralarından kurtulmak mümkündür.

3) Aloe Vera

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Aloe vera bitkisinden elde edilen jel ile birlikte yine ağız içi yaralarından kurtulmanız mümkündür. Aloe vera jeli cilde oldukça iyi gelmektedir. Bundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Hızlı bir şekilde ağız içi yaralarından kurtulmak için aloe vera jelini kullanabilirsiniz. Aloe vera jeli pek çok kişinin tercihidir.

4) Tuz

Tuz da yine ağız içi yaraları için çok etkilidir. Ağız içerisinde bakterilerden ötürü ortaya ağız yaraları çıkmaktadır. Ağız içi yaraları için tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

Ağızdaki Yaralar Neden Olur?

1) Vitamin Eksikliği

Vitamin eksikliğinin bir doğal etkisi olarak ağızda yara ortaya çıkmaktadır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak ağızda birden fazla yara da ortaya çıkabilir. Bundan dolayı devamlı olarak vitamin almak gerekir.

2) İlaç Kullanımı

Bir takım ilaçların kullanımı sonucunda da yine yan etki olarak ağız içi yaraları ortaya çıkmaktadır. Kullanılan ilacın içerisinde yer alan yan etkiler bölümünde ağız içi yaralar yazabilmektedir.

3) Sigara Kullanımı

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Sigara kullanımının doğal bir sonucu olarak da yine ağız içi yaraları ortaya çıkmaktadır. Devamlı olarak sigara kullanan bir kişide ağız içi yaraları ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda da pek çok faktör ortaya çıkmaktadır. Bunun için sigara kullanımının biran önce bırakılması gerekir.

Ağızdaki Yaralara Ne Yapmak Gerekir?

Ağız içerisinde yaraları yok etmek için bitkisel çayları kullanabilirsiniz. Bitkisel çaylar son derecede önemlidir. Özellikle ada çayı tüketebilirsiniz. Ada çayı ağız içerisinde yer alan yaraların yok edilmesini sağlar. Ağız içerisinde yer alan enfeksiyonlarında yok edilmesi için ada çayı tüketilmesi uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

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Ağızdaki Yaralar Nasıl Geçer?

Ağızdaki yaralar için bir takım ağız kremleri yer almaktadır. Özellikle dudak içine sürülen bu jel şeklindeki ilaçlar ağız yaraların geçirilmesi açısından son derecede önemlidir. Doktor tarafından yazılan reçete ile birlikte eczaneden alabileceğiniz ilaçlar ile birlikte ağızdaki yaraları geçirebilirsiniz. Ağız içi yaraları hızlı bir şekilde geçirmek için düzenli olarak bu jelleri kullanabilirsiniz.