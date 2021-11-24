Ağızdaki yaralara ne iyi gelir, neden olur? Ağızdaki yaralara ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Ağızdaki yaralara ne iyi gelir, neden olur? Ağızdaki yaralara ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Ağızdaki Yaralara Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#İlaç
Ağızdaki yaralara ne iyi gelir, neden olur Ağızdaki yaralara ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Ağız içi yaralar çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle dayanılmaz bir hal alan ağız içi yaralar için birçok kişi bitkisel çözüm metotlarını araştırmaktadırlar. Ağız içi yaralarının birçok nedeni olabilir. Öncelikle tedavi için bu nedenlerin iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Son günlerde ağızdaki yaralara dair araştırmalar artmıştır. Peki, ağızdaki yaralara ne iyi gelir? Ağızdaki yaralar neden olur? Ağızdaki yaralar ne yapmak gerekir tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Ağızdaki yaralar özellikle ergenlik çağından itibaren bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit olarak görülmektedir. Ağızdaki yaralara iyi gelen pek çok bitkisel çözüm yolları yer almaktadır.

Ağızdaki Yaralara Ne İyi Gelir?

1) Bal

Bal anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Ağız içindeki yaralara sürülünce yaraya neden olan iltihaplanmalara ve bakterilere karşı doğrudan etki yapar. Bu şekilde balı kullanarak ağız içerisinde yer alan yaralardan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Bal en çok tercih edilen bitkisel tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Ağız içi yaralarına doğrudan etki ederek kişinin bu yaralardan biran önce kurtulmasını sağlar. Oldukça etkili bir çözümdür.

2) Karbonat

Karbonat da yine ağız yaralarına çok iyi gelmektedir. Karbonatı su ile birlikte karıştırarak ağız içerisinde gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde su ve karbonat ile birlikte karışımınız sayesinde ağız içerisinde yer alan yaralardan kurtulabilirsiniz. Bu gargara yöntemini günde iki kez uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde karbonat ile birlikte ağız yaralarından kurtulmak mümkündür.

3) Aloe Vera

Haberin Devamı

Aloe vera bitkisinden elde edilen jel ile birlikte yine ağız içi yaralarından kurtulmanız mümkündür. Aloe vera jeli cilde oldukça iyi gelmektedir. Bundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Hızlı bir şekilde ağız içi yaralarından kurtulmak için aloe vera jelini kullanabilirsiniz. Aloe vera jeli pek çok kişinin tercihidir.

4) Tuz

Tuz da yine ağız içi yaraları için çok etkilidir. Ağız içerisinde bakterilerden ötürü ortaya ağız yaraları çıkmaktadır. Ağız içi yaraları için tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

Ağızdaki Yaralar Neden Olur?

1) Vitamin Eksikliği

Vitamin eksikliğinin bir doğal etkisi olarak ağızda yara ortaya çıkmaktadır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak ağızda birden fazla yara da ortaya çıkabilir. Bundan dolayı devamlı olarak vitamin almak gerekir.

2) İlaç Kullanımı

Bir takım ilaçların kullanımı sonucunda da yine yan etki olarak ağız içi yaraları ortaya çıkmaktadır. Kullanılan ilacın içerisinde yer alan yan etkiler bölümünde ağız içi yaralar yazabilmektedir.

3) Sigara Kullanımı

Haberin Devamı

Sigara kullanımının doğal bir sonucu olarak da yine ağız içi yaraları ortaya çıkmaktadır. Devamlı olarak sigara kullanan bir kişide ağız içi yaraları ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda da pek çok faktör ortaya çıkmaktadır. Bunun için sigara kullanımının biran önce bırakılması gerekir.

Ağızdaki Yaralara Ne Yapmak Gerekir?

Ağız içerisinde yaraları yok etmek için bitkisel çayları kullanabilirsiniz. Bitkisel çaylar son derecede önemlidir. Özellikle ada çayı tüketebilirsiniz. Ada çayı ağız içerisinde yer alan yaraların yok edilmesini sağlar. Ağız içerisinde yer alan enfeksiyonlarında yok edilmesi için ada çayı tüketilmesi uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

Haberin Devamı

Ağızdaki Yaralar Nasıl Geçer?

Ağızdaki yaralar için bir takım ağız kremleri yer almaktadır. Özellikle dudak içine sürülen bu jel şeklindeki ilaçlar ağız yaraların geçirilmesi açısından son derecede önemlidir. Doktor tarafından yazılan reçete ile birlikte eczaneden alabileceğiniz ilaçlar ile birlikte ağızdaki yaraları geçirebilirsiniz. Ağız içi yaraları hızlı bir şekilde geçirmek için düzenli olarak bu jelleri kullanabilirsiniz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ağızdaki Yaralara Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#İlaç

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay