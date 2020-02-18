Addison hastalığı nedir? Addison belirtileri nelerdir?

Addison hastalığı nedir sorusu, internette en fazla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülebilen addison hastalığında, şikayetler ortaya çıktığı zaman uzman hekime görünmek ciddi önem arz ediyor. İşte, addison nedir sorusunun yanıtını merak edenler için detaylı bilgiler.

ADDİSON NEDİR?

Thomas Addison'un 1855'te tanımladığı Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin kabuk korteks bölümünün, otoimmün, verem ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle zarar görmesine bağlıdır. Güçsüzlük, kansızlık, kilo yitimi, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kan basıncı düşüklüğü, deride kararma, bazı hastalarda da aşırı sinirlilik ve aşırı duyarlılıkla gelişir. Eskiden ölümle sonuçlanabilirken, günümüzde sentetik hormonlarla büyük ölçüde tedavi edilmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık belirtileri genelde, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, üşüme, baş dönmesi, kilo kaybı, vücutta koyulaşma, şeker düşüklüğü olarka kendisini gösteriyor.

Bulguları: Kilo kaybı, vücudunda veya mukozolarda koyulaşma, tansiyon düşüklüğü, şeker düşüklüğü.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Kan şekeri bakılır(şeker düşer).Kan sayımı yapılır(nötrofil azalır,lenfosit yükselir,eozonofil yükselir).

Sodyum düşüklüğü, potasyum yüksekliği

Bazal kortizol değerine bakılır.ACTH uyarı testi yapılarak tanı konulabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Replasman tedavisi yapılabilir. Başta

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Eklenmesi Düşünülen Diğer Başlıklar/Hususlar (eklenebilir):

Bütün Başlıklar görsel data, link vb ile desteklenebilir,

Hastalıkla ilgili broşür var ise taranarak eklenebilir,