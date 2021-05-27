Hekimlerinden annelere tavsiyeler

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü hekimlerinin annelere tavsiyeleri

Anne sütü ile beslenme hastalıklarda önemli azalmalara yol açar

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre anne sütü ile beslenmenin, bazı hastalıklarda önemli azalmalara yol açacağını vurgulayan Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ümit Arman Eşref; anne sütünün ishal, orta kulak iltihabı, sepsis, bakteriyel menenjit, idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların önlenmesinde önemi rol oynadığını söyledi. Dr. Eşref, “Anne sütü ile beslenmesinin bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı koruyucu etkileri de bulunuyor. Aynı zamanda araştırmalar gösteriyor ki, anne sütü çocuklukta obezite riskini yüzde 20’ye kadar azaltabiliyor” dedi.

Uzm. Dr. Ümit Arman Eşref, anne sütü ile beslenmenin bilişsel gelişim üzerinde de olumlu bir etkisi olduğunun iddia edildiğini belirtti. Emzirmenin diş ve damak bozukluklarının gelişimine karşı koruyucu bir etkisi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ümit Arman Eşref, şunları söyledi:

“Anne sütü, annenin diyetinden sütüne geçen tatlar yoluyla farklı tatlar sunar. Bu şekilde, çocuklar daha sonraki beslenme ortamlarından gelen yiyeceklerle erken duyusal deneyimler yaşarlar ve anne sütüyle beslenen çocuklar, tamamlayıcı yiyeceklerin tanıtılmasıyla bağlantılı olarak yeni tat deneyimlerini daha iyi kabul edebilirler.”

Anne sütü ile beslenmenin aynı zamanda anne sağlığını da desteklediğini bildiren Dr. Eşref; buna gebeliğe bağlı kilo alımında daha hızlı gerileme, gebe kalmaya karşı geçici koruma ve yumurtalık kanseri ve premenopozal meme kanseri riskinde azalmayı örnek olarak gösterdi.

Çocuklarda kalp hastalıklarının bir kısmında hiçbir belirti olmaz

Hastaların büyük bir kısmını doğuştan kalp hastalıkları olduğunu ifade eden, Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Sancar Eminoğlu Doğumsal kalp hastalığı her 1000 doğan bebeğin 8’ inde görülmekte olduğunu vurguladı. Anne, baba veya yakın akrabalarda doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebekte risk artabildiğini ekleyen Dr. Eminoğlu “Doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmını kalp odacıklarını ayıran duvarlardaki delikler, kalp kapaklarındaki ve damarlardaki darlıklarlar oluşturur. Bazı durumlarda ise kalpteki bir odacığın, kapağın, damarın hiç gelişmemiş olması gibi daha ağır hastalıklar söz konusudur.” dedi

Çocuklarda kalp hastalıklarının bir kısmında hiçbir belirti olmadığını ya da çok hafif olduğunu vurgulayan Dr. Eminoğlu, bazen de bebekte morarma, beslenme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde çok ağır seyirlide olabileceğini açıkladı. Ve “Anneler çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla veya spor yapabilirlik açısından değerlendirilmek üzere bir hekime başvurmalarını tavsiye ediyorum.” dedi.

Erken tanı, tedavinin başarısında oldukça önemli

Çocuklarda eklemde ağrı ve şişliğe sebep olabilecek 100 den fazla neden olduğunu vurgulayan Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Romatolojisi ve Nefralojisi Uzmanı Prof. Dr. Faysal Gök erken tanı, tedavinin başarısında çok önemli, bu nedenle bu annelere tavsiyem bu gibi durumlarda ilk başvurması gereken çocuk Romatoloji uzmanı olmalıdır. Halk arasında çocuk yaşlarda hipertansiyon görülmeyeceği gibi bir düşünce olsada, çocukların %1-3 kadarında hipertansiyon görülüyor ve bunun % 60-70 kadarı böbrek hastalıkları ile ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde kronik böbrek yetmezliğin % 40 yakını, önlenebilir veya geciktirilebilir tedavisi mümkün idrar yollarındaki gelişimsel bozukluklarla ilişkilidir. Bu neden ile gecikmeden zamanında tanı ve tedavi imkanı sağlanmalıdır dedi.

Yenidoğan sünneti sağlıklıdır

Yenidoğan sünnetinin sağlıklı olduğunun altını çizen Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Banu Kumrulu “Aile ve bebek için bu kararı vermek oldukça önemlidir. Bebeğin etrafını henüz tanımlayamadığı yaklaşık 3 ila 5 kg ağırlık arası olduğu dönemde yapılmalıdır. Lokal anestezi ile yapıldığı için bebeğin aç kalması bile gerekmeden yapılabilir. En önemlisi de bebek büyüdüğünde sünnetle ilgili bir şey hatırlamayacağı için psikolojik bir travmaya sebep olmaz.” dedi.

Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda görülebilmekle

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Suna Emir, “Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda görülebilmekle birlikte özellikle 6-24 aylık süt çocuklarında ve ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir. Altıncı aydan sonra demir eksikliği anemisinin temel nedeni hızlı büyümeyle birlikte diyette demirin yetersiz bulunması ve süt ağırlıklı beslenmedir. Süt çocukları yutma güçlüğü, ağlarken morarıp kalma (katılma nöbeti) ve gelişmelerinde duraklama, gerileme ile gelebilirler. Bebek otururken oturamaz, yürürken yürüyemez olur. Bu bulgular görüldüğünde uzman hekimlere başvurulmalıdır.” dedi.

Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunudur

Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunu olduğunu açıklayan, Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Boyraz “Erişkin dönemde obez olanların 1/3’ünde obezite çocukluk çağında başlamıştır. Obezite hormonal bozukluklara bağlı olarak görülebilir. Obez çocuk mutlaka doktor kontrolü altında olmalıdır. Başlangıçta beslenme öyküsü aile öyküsü, sistem muayeneleri, fizik aktivite öyküsü, büyüme kayıtlarının değerlendirilmesi ve bazı laboratuvar incelemelerinin yapılması gereklidir” dedi.





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