Sadakatsiz 55. son bölümde Asya ve Volkan arasında şoke eden yakınlaşma! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz 55. son bölüm tek parça yayınlandı. Her çarşamba sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 6 Nisan tarihli son bölümünde, Volkan Derya’dan şüphelenirken Asya'nın evine hırsız girmiş gibi oyun oynaması dikkat çekti. Volkan'ı yeniden kazanan Asya'nın Volkan'a Derin'le boşanmasını söylemesi gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu. Tüm bunların ardından dizinin son bölümü yayınlandı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Nisan Çarşamba yayınlanan 55. yeni bölümde Asya, Derin karşısında yenilgiyi kabul etmeyerek beklenmedik bir hamle daha yapıyor!

Derin’in itirafından sonra Volkan’ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan’a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya’ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya’dan şüphelenirken, arada kalan Derya’nın alacağı karar merak konusudur.

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Volkan’ı ikna etmeye kararlı olan Asya’nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan’ı gören kişi kimdir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.