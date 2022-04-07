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Sadakatsiz 55. son bölümde Asya ve Volkan arasında şoke eden yakınlaşma! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon
Sadakatsiz 55. son bölümde Asya ve Volkan arasında şoke eden yakınlaşma İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz'in 6 Nisan akşamı yayınlanan 55. son bölümünde Volkan ve Derin'den alacağı intikam konusunda geri adım atmayan Asya'nın Derya'yı da yanına çekip daha büyük bir plan için harekete geçmesi dikkat çekti. Volkan'ı oyun oynamadığına ikna etmek isteyen Asya'nın Volkan'la yakınlaşması ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 55. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Sadakatsiz 55. son bölüm tek parça yayınlandı. Her çarşamba sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 6 Nisan tarihli son bölümünde, Volkan Derya’dan şüphelenirken Asya'nın evine hırsız girmiş gibi oyun oynaması dikkat çekti. Volkan'ı yeniden kazanan Asya'nın Volkan'a Derin'le boşanmasını söylemesi gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu. Tüm bunların ardından dizinin son bölümü yayınlandı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Nisan Çarşamba yayınlanan 55. yeni bölümde Asya, Derin karşısında yenilgiyi kabul etmeyerek beklenmedik bir hamle daha yapıyor!
Derin’in itirafından sonra Volkan’ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan’a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya’ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya’dan şüphelenirken, arada kalan Derya’nın alacağı karar merak konusudur.

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Volkan’ı ikna etmeye kararlı olan Asya’nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan’ı gören kişi kimdir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon

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