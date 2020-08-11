Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? İşte Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2019 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Organize İşler Sazan Sarmalı filminde İstanbullu üçkâğıtçı Asım Noyan, kızı ve damadı bir dolandırıcılık kurbanı olduğunda, yasa dışı bahis dünyasından deli fişek bir patronla karşı karşıya gelir.



ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU



Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.



ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI



Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek