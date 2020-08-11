Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? İşte Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları
Organize İşler filminin devam filmi olan Organize İşler Sazan Sarmalı beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM Film’in imzasıyla beyaz perdeye taşınan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Şubat 2019’da vizyona girmişti. Filmde özellikle Kıvanç Tatlıtuğ’un karakteri çok konuşulmuştu. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? İşte Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgiler…
Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2019 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Organize İşler Sazan Sarmalı filminde İstanbullu üçkâğıtçı Asım Noyan, kızı ve damadı bir dolandırıcılık kurbanı olduğunda, yasa dışı bahis dünyasından deli fişek bir patronla karşı karşıya gelir.
ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU
Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
Bensu Soral (Nazlı Noyan)
Okan Çabalar
Ahmet Mümtaz Taylan
Atakan Çelik
Erdem Baş
Ersin Korkut
Güven Kıraç
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Mahir İpek
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