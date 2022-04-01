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Ömer Hayri Uzun, Yunus Emre'nin "Medet Allah'ım Medet" eserini besteledi

#Ömer Hayri Uzun#Yunus Emre#Medet Allah'ım Medet
Ömer Hayri Uzun, Yunus Emrenin Medet Allahım Medet eserini besteledi

TRT Türk Halk Müziği Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun halk şairlerinin eşsiz dizelerini besteliyor, geçmişten geleceğe bir köprü kuruyor.

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Uzun'un bestelediği Yunus Emre'nin ilahi bir aşkla yazdığı "Medet Allah'ım Medet" eseri ramazan ayında TRT Müzik'in YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Bestenin müzik düzenlemesi Ömer Hayri Uzun'a ait.

Yunus Emre'nin çok büyük bir değer olduğunu belirten Uzun, "Ramazan ayı için çok özel bir çalışma yaptık. Yunus Emre ülkemizde çok özel bir değer. Ben her zaman içinde ilahi sır saklı sözcüklerin bu toprağın ruhunu yansıtan özgün melodilerle icra edilmesi ve seslendirilmesini hayal etmişimdir. Bununla ilgili çok değerli çalışmalar yapıldı, ben de bu kervana katılmak istedim… Eser için TRT sanatçıları Agora Orkestrası ve Korosu ile çok yoğun çalışmalarda bulunduk" dedi.

Ömer Hayri Uzun, Yunus Emrenin Medet Allahım Medet eserini besteledi

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Bir yıl süren bir hazırlık döneminin olduğunu vurgulayan Uzun, ''Tam geçen sene bu zamanlarda başladım. Ramazan ayıydı sözlerden çok etkilendim, besteyi hazırladım. Stüdyoya girdik, arkadaşlarla birlikte çalışmayı da yaptık. Bunun hazırlık aşaması derseniz diğer eserlerle birlikte tam bir yıl sürdü'' diye konuştu.

Eser hazırlanan kliple beraber ramazan ayında TRT Müzik YouTube kanalında ve diğer dijital platformlarda yayına girecek.

Muharrem ayı için Pir Sultan Abdal ile ilgili de bir çalışma yapan Şef Ömer Hayri Uzun aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için de bir şarkı hazırlığında.

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#Ömer Hayri Uzun#Yunus Emre#Medet Allah'ım Medet

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