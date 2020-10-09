Nurgül Şahballı’dan yepyeni bir albüm!

Yaklaşık 28 yıl önce 'Volkan Gibiyim' adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Nurgül Şahballı, “Yanlış Adres” adlı albüm çalışmasında, Türkiye’nin başarılı aranjörü ve bestekârı Erkan Atilla Demirdöğen ile birlikte çalıştı. Erkan Atilla Demirödöğen’in birbirinden güzel üç eserini seslendiren Nurgül Şahballı, ünlü halk ozanı olan Hilmi Şahballı’ya ait, sosyal medyada fenomen olan “Vıttırı Vızzık Adamlar” adlı eserine de yeni albümünde yer verdi. Sanatçının son albümü, ulusal ve yerel radyoların da ilgisini çekti.

“ALBÜMÜN HER AŞAMASINDA TİTİZ DAVRANDIK”

“Yanlış Adres” adlı albüm projesinin yaklaşık 7 ay önce ortaya çıktığını söyleyen Nurgül Şahballı; “ Bu proje benim için çok özel ve anlamlı. İlk defa kendi tarzım dışında bir çalışmaya imza attım. Aslında ben Türk Halk Müziği sanatçısıyım. Babam, Türkiye’nin yakından tanıdığı, çok sayıda ünlü sanatçının türkülerini seslendirdiği Halk Ozanı Hilmi Şahballı’dır. Bugüne kadar 6 türkü albümü yaptım. Hatta “Yanlış Adres” adlı çalışmamdan 2 ay önce 16 eserlik “Bir de Nurgül’den Dinleyin” adlı türkü albümümü sevenlerimle buluşturdum. Türkü albümümün kayıt çalışmalarına devam ederken, değerli bestekar ve aranjör ağabeyim Erkan Atilla Demirdöğen ile yollarımız kesişti. Projenin paydaşı değerli eşim Eyüp Koçak, Erkan Atilla Demirdöğen’in üç eserini dinlediğini ve çok beğendiğini, bu eserleri benim seslendirmemi çok istediğini söyledi. Erkan Atilla Demirdöğen ağabeyime ait Antalya Stüdyo İron’da kayıt çalışmalarına başladık. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı” dedi.

21. YÜZYILIN POPÜLER SES TEKNİKLERİ KULLANILDI

Eylül ayında tüm dijital platformlara giren yeni albümün proje albümü olduğunu söyleyen Nurgül Şahballı, “Yanlış Adres” Çok özel, çok güzel bir proje albümüdür. Benim hayatımda çok kıymetli bir deneyim. 28 yıldır türkü albümleri yapıyorum. Türkü albümü dışında çok sayıda Türk sanat müziği eseri seslendirdim. Ancak bu tarzda eserler hiç okumadım. Bu albüm benim için çok radikal bir dönüşüm oldu. Hem tarz hem de teknik açıdan üst düzey bir çalışmanın ürünü. Bu albümde sadece tarzımızı değiştirmedik. 20. Yüzyılın ve 21.yüzyılın popüler ses tekniklerini kullandık. Tarz olarak bir benzetme yapmamız istenirse, elektronik-akustik seslerin harmanlandığı bir albüm diyebiliriz. Proje albümümüzün prodüktörlüğünü eşim Eyüp Koçak, aranjörlüğünü ise Türkiye’nin kıymetli müzisyeni, bestecisi ve aranjörü Erkan Atilla Demirdöğen yaptı. 4 eserden oluşan albümde 3 şarkının söz ve müziği kıymetli ağabeyim Erkan Atilla Demirdöğen’e, 1 eser de babam Hilmi Şahballı’ya ait. sosyal medyada fırtınalar koparan şarkısı “Vıttırı Vızzık Adamlar” şarkısına da bu albümde yer verdik. Çok farklı, dinlediğinizde sizi geçmişe götüren, geçmiş ile muhasebe yapmanızı sağlayan eserler var bu albümde. Özellikle albümün çıkış parçası “Yanlış Adres” çok özel bir eser. Herkesin hayatında yöneldiği, pişmanlık duyduğu, geçmişin izlerinden kurtulmak istediği bir adres var. Geleceğe yönelik muhasebe yapmalarını sağlayacak bir eser. Çok güzel çok farklı bir albüm” ifadelerini kullandı.

KORONA MÜZİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Müzik dünyasının Korona virüsünden dolayı çok kötü günler yaşadığını, söyleyen Sanatçı Şahballı; “Tüm dünyayı derinden etkileyen bir bela ve bu bela halen devam ediyor. Bu süreçte her meslek grubu olduğu gibi, müzisyenler de mağdur oldu. Pek çoğu düzenli işini kaybetti. Pandemi döneminde müzisyenler eve kapandı. Canlı yayınlarla, sosyal medyada ve dijital platformlarda varlığını sürdürmeye çalıştı, çalışıyor. Ben de pandemi sürecinde albüm çalışmalarımı devam ettirdim. Sosyal medyada canlı yayınlar yapmak için vaktim olmadı. Sosyal mesafe, maske takmaya özen göstererek, stüdyo çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.