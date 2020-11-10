Lazer Epilasyonun Zararları

Lazer epilasyon, küçük, yüksek ısılı lazerler kullanarak çalışır. Lazer, işlemin hemen ardından geçici yan etkilere neden olabilir. Cilt tahrişi ve pigmentasyon değişiklikleri en yaygın yan etkilerdir.

Kızarıklık ve tahriş

Lazer yoluyla epilasyon geçici tahrişe neden olabilir. Ayrıca tedavi edilen bölgede hafif kızarıklık ve şişlik fark edebilirsiniz.

Pigmentasyon ve renk değişiklikleri

Lazer tedavisinden sonra, biraz daha koyu veya daha açık bir cilt fark edebilirsiniz. Açık ten renginiz varsa, lazer epilasyondan daha koyu lekelere sahip olma olasılığınız daha yüksektir. İşlem sırasında daha açık lekelere sahip olabilecek koyu tenli kişiler için bunun tersi geçerlidir. Bununla birlikte, cilt tahrişi gibi bu değişiklikler geçicidir.

Ciddi yan etkiler olabilir

Nadiren lazer epilasyon daha ciddi yan etkilere neden olabilir. Evde lazer kitleri kullanırsanız veya eğitimli ve sertifikalı olmayan bir sağlayıcıdan tedavi alırsanız riskiniz artar.

Tedavi yapılan bölgede aşırı kıllanma: Bazen bu etki işlem sonrası saç dökülmesiyle karıştırılır.

Genel cilt dokusundaki değişiklikler: Yakın zamanda bronzlaştıysanız riskiniz artabilir.

Yara izi: Bu, kolayca yaralanma eğiliminde olan kişilerde en yaygın olanıdır.

Kabarcıklar ve ciltte kabuklanma: Bu etkiler, işlemden çok kısa süre sonra güneşe maruz kalmadan kaynaklanabilir.

KOLAJEN DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ



Lazer epilasyonun olası zararlarından korunmak için cildinizi kolajen takviyesiyle içeriden destekleyebilirsiniz.

Sponsorlu İçerik