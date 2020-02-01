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Tatli
Haber Giriş: 01.02.2020 - 15:47,Son Güncelleme:/

Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi

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Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi

Az malzeme ve eforla nefis bir çikolatalı kek yemeye ne dersiniz? Üstelik içinde beyaz un yok! İşte unsuz çikolatalı kek tarifimiz…

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 150 g bitter çikolata
  • 50 g tereyağı
  • 150 g badem unu
  • 50 g kakao

Tarif:

  1. Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta benmari usulü eritin.
  2. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
  3. Erittiğiniz çikolata karışımına yumurta sarılarını, vanilyayı ve badem ununu ekleyip Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.
  4. Yumurta beyazlarını ise Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde iyice çırparak köpürtün.
  5. Hazırladığınız yumurta köpüğünü çikolatalı karışama azar azar spatulayla alttan yukarı doğru saat yönünde karıştırarak yedirin.
  6. Yağladığınız dikdörtgen fırın kabınıza karışımı dökün.
  7. 170 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da yarım saat pişirin.
  8. Kekiniz piştikten sonra dilimlemek için mutlaka soğumasını bekleyin.
  9. Afiyet olsun!

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