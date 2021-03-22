Masumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel koronavirüs oldu

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Covid-19 vakasına rastlandı. İddiaya göre; dizinin Esat'ı Uğur Uzunel'in testi pozitif çıktı.

SETE KISA SÜRE ARA VERİLDİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in Coronavirus testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir, Kadifekale'de dünyaya geldi. Lise öğreniminin sonuna kadar Bornova'da yaşadı. İlkokul 2.sınıftan beri tiyatronun içinde yer aldı. 1997 yılında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kursiyer olarak çalışmalarına başladı. Daha sonra Hayrettin Filiz yönetimindeki Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde çalışmaya başladı. Birçok oyunda oyuncu olarak görev aldıktan sonra yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nda öğrenci olmaya hak kazandı. Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve tez çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu çalışan olarak işe başladıktan sonra BBŞT oyunlarında yeniden görev almaya başladı. Pek çok kısa film çalışmasından sonra Kumdan Kale, Ferah Feza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi Ferah Feza filmi Malatya ve Fibresci Film Festivalleri'nden En İyi Film ödülüyle döndü.

Ağır Roman Yeni Dünya adlı televizyon dizisinde ana kadroda rol aldı. Kendi kurdukları İntakt adlı gruplarıyla İstanbul'da Penetratör adlı bir oyunda oynadı. Stutgart'ta Türk Oyunları Festivaline giden oyun En İyi Oyun ödülünü aldı. Uğur Uzunel aynı oyunla bazı eleştirmenler tarafından İstanbul'un en iyi performansları arasında gösterildi. Çeşitli gruplarda ve Tiyatro 4'te çalışmalarına devam etmektedir.

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