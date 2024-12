Dizi bitti diye kahroluyordu: Zaten tesadüfen ünlü olmuştum... Tek derdim bir işim olsun, çalışıp para kazanayım

Haberin Devamı

79 yaşındaki Selleck, dizinin yayınlandığı kanal kendilerine final kararını bildirdiğinden bu yana ne kadar büyük bir hüsrana uğradığını hiç saklamıyor. Yapımın aslında çok iyi izlenmesine rağmen 15 yıllık serüveninin bitmiş olmasını bir türlü kabullenemiyor.

Bu konunun gündeme geldiği ilk dönemde Selleck, maddi durumunu öne sürmüştü. Yıllar önce kendisine şöhreti getiren Magnum dizisinden kazandığı parayla bir çiftlik aldığını artık bilmeyen yok.

İşte Selleck de dizi biter de kazancı kesilirse bu çiftliği satmak zorunda kalacağından endişe ettiğini söylemişti.

Sonradan ise gerçek ortaya çıktı...

Aslında onun sorunu maddiyat değildi... Hayatı boyunca kısa bir dönem hariç durmadan çalışan Selleck, emekli olmaya hazır değildi...

Buna ek olarak 15 yılını birlikte geçirdiği dizideki çalışma arkadaşlarından ayrı kalmayı da istemiyordu. Çünkü onları ailesi olarak görüyordu.

Öyle ya da böyle Blue Bloods'ın sonu geldi... Bu ay bitmeden final bölümü yayınlanacak ve dizi de ekran tarihinin tozlu sayfalarına karışacak.

HAYATINI SATIRLARA DÖKTÜ

Selleck son aylarda genellikle Blue Bloods adlı dizi nedeniyle konuşuluyor ama bu yıl içinde bir de hayatını konu alan bir anı kitabı yayınlandı.

You Never Know: A Memoir adlı bu otobiyografide usta oyuncu, hayatından önemli kesitleri satırlara döktü.

Tom Selleck, Hollywood'a tam 50 yıldır emek harcıyor. Asıl büyük çıkışını da 35 yaşına geldiğinde; kendisine bir dolu ödül de kazandıran Magnum adlı diziyle yaptı.

Sonra da çıktığı kariyer basamaklarından hiç inmeden bugünlere kadar geldi.

1 metre 94 santimlik boyuyla Hollywood'un en heybetli yıldızlarından biri olan Selleck, bunca yıldır aktif olarak çalışmasına rağmen hala emekli olmak için de kendini hazır hissetmiyor.

'ÖYLE TRAJİK BİR HAYATIM OLMADI... ÇOK ŞANSLIYDIM'

Kendisi her ne kadar "Dizi biterse çiftliğimi satmam gerekir" dese de kariyerinin başında öyle ünlü olmak gibi bir düşüncesi yoktu kitapta anlattığına göre.

Yine kitabına göre hayatında öyle çok büyük olaylar da olmadı. "Kendimi rehabilite etmedim, öyle trajik bir yaşamım da olmadı. Hayatın iniş çıkışlarından nasibimi aldım ama yine de çok şanslıydım" diyerek bu konudaki fikrini ifade etti Selleck.

Özetle, hayatını kaleme alma fikri bu yüzden de başlarda ona çok çekici gelmemiş. Ama sonra kağıdı kalemi alıp yaşadıklarını satırlara dökmüş.

Evet, yanlış okumadanız... Selleck, kitabını daktilo ya da bilgisayar başında değil el yazısıyla yazdı.

O satırlarda da kendisi gibi oyuncu olmak isteyen gençlere öğütler verdi: "Eğer oyunculuk işine girecekseniz bu işe hevesli olmanız gerekir. Bu biraz uzun bir yol çünkü. Ben de bunu anlatmaya çalıştım."

KAZARA ÜNLÜ OLMUŞ!

Tom Selleck, kitapta yazdığına göre kazara ünlü oldu. İşletme bölümünde okurken bir basketbol bursu kazandı. O sırada aklında oyuncu olmak gibi bir fikir de yoktu.

Fakat bir gazlı içecek reklamından sonra The Dating Game adlı program için seçildi. Zaten kitabında bütün bunlara da değiniyor Tom Selleck:

"Bu aslında kazara gelişen bir kariyerin hikayesi. Hiç oyunculuk dersi almadım, hiçbir eğitimim yoktu. Zaten böyle bir arzum da yoktu."

Ama yine de hayatın kendisine açtığı bu yolda yürümeyi sürdürdü Tom Selleck. Önce 1967 yılında The Young and the Restless adlı dizide oynaodı. Sonra Western filmleri için kamera karşısına geçti. 1980'lerde de kariyeri için bir dönüm noktası olan Magnum dizisi geldi.

'BİR İŞİM OLSUN ÇALIŞIP PARAMI KAZANAYIM İSTEDİM'

Tom Selleck bütün bunların ardından herkesin kendisi hakkında "İşte bakın oyunculuk böceği onu da ısırdı. Yıldız olmak istiyor" gibi yorumlar yapıldığını anlattı.

Fakat kendi ifadesine göre durum hiç öyle "uzun boylu" değildi: "Ben hayatımda hiç bu şekilde bir ifadede bulunmadım. Sadece bir işim olmasını ve çalışmayı istedim" satırlarıyla da bu durumu ifade etti ünlü oyuncu.

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanıştı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.





BİR DÖNEM MESLEĞİNE ARA VERDİ

Aslında diğer yandan bu Tom Selleck için alışılmadık bir durum değil. Ünlü oyuncu daha önce de bir süre mesleğe ara verip çiftliğinde vakit geçirmişti.

Selleck, 1998 yılında unutulmazlar arasına girmesini sağlayan Magnum P.I adlı dizi sayesinde zirvedeyken de böyle bir karar almıştı.

O dönemde meslekten uzaklaşan oyuncu "Yorgundum ve daha önce sahip olmadığım üç boyutlu bir hayat istiyordum. Çünkü hiç öyle yaşamamıştım. Haftada 90 saat çalışıp dizi çekiyordum. Geride kalan boşluklarda da sinema filmlerinde oynuyordum" diye konuşmuştu.

Tom Selleck bu ilk arada bugünkünden daha gençti ve bir süre sonra mesleğine geri dönmüştü.

AKIL SAĞLIĞINI EVLİLİĞİ VE ÇİFTLİĞİ SAYESİNDE KORUYOR

Zaten onu tanıyanların söylediğine göre Selleck, Hollywood tarzı hayatı öyle çok da sevmiyor. Kendisini de "evcimen" olarak tanımlıyor.

Tom Selleck bir röportajında Hollywood'un bunca karmaşası arasında akıl sağlığını korumayı başarmasını da öncelikle eşiyle olan evliliğine sonra da çiftliğinde vakit geçirmesine bağlamıştı.



Çiftliğinde toprakla bütünleşmeyi, bitkilerin büyüyüp olgunlaşmasını izlemeyi sevdiğini söyleyen Selleck, belki de bu yüzden orayı kaybetmekten çok korkuyor.

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım... Tom Selleck çiftliğini kendisinden önceki kuşaklar için efsane bir oyuncu olan Dean Martin'den 1988 yılında 5 milyon dolara satın almıştı.