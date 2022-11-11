‘Zaman ne hızlı geçiyor usta’ Oğlum yapma daha vaktim var benim!

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Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi çeken Tolga Çevik, 18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenmiş önce oğlu Tan'ı daha sonra da kızı Tuna'yı kucağına almıştı.

Tan büyüdü 17 yaşına bastı. Baba-oğul 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabından hayatına dair özel anları paylaşan Tan çocukluk fotoğrafını, 'Zaman ne hızlı geçiyor usta' notuyla yayınladı.

Tan'ın fotoğrafına ilk yorum babası Tolga Çevik'ten geldi. Baba-oğul arasında geçen diyaloğa kız kardeşi Tuna Çevik de dahil oldu.

İşte Çevik Ailesi arasında geçen o mesajlaşma:

Tan Çevik: Zaman ne hızlı geçiyor usta!

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Tolga Çevik: Oğlum yapma lan… Daha var benim vaktim ya...

Tan Çevik: Yaşlandık babuş.

Tuna Çevik: Aa abi bebek aynı sen!

Tan Çevik: Kimsiniz?

17 yaşındaki Tan Çevik babasının izinde ilerliyor...

ÜNLÜ BABALAR VE OĞULLARI

Canlandırdıkları karakterler, seslendirdikleri şarkılar ile hafızalarımızda yer eden ünlü isimler mesleklerinde olduğu kadar özel hayatlarında da başarılılar... Bazıları ünlü bir oyuncu, bazıları ise şarkıcı... Hepsinin ortak noktası ise baba olmaları... İşte ünlü isimler ve oğulları...

BABA-OĞUL BİR ARADA

Cem Davran’ın oğulları Hürcan Davran ve Ali Davran baba mesleği yapmaya başladıkları ortaya çıktı. Tiyatro sanatçısı Cem Davran, kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Hürcan Davran ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Cem Davran, oğullarının baba mesleğini yapması hakkında “Kendi kararları, onların meslek seçimine karışmam. Hürcan bazı dizilerde oynadı. Eğitimini de tamamladı. Küçük oğlum Ali de yurtdışında eğitimini tamamladı ve tiyatroya başladı. Yeni nesil oyuncuların hepsi çok yetenekli. Bizim zamanımızdan çok daha fazla seçenek var şu an... Bizim işimiz eskiden daha kolaydı. Bahtı açık olsun hepsinin” dedi.

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Hürcan Davran ise, 'Babamın yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Tabii eksiklerim var, hala öğreniyorum.' ifadelerini kullandı.

BURAK ÖZÇİVİT

Oyuncu Burak Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında muhteşem bir düğünle hayatını birleştirmişti. Çift 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Mutlu çift şimdilerle ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

CEM YILMAZ

Komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında manken Ahu Yağtu ile nikah masasına oturmuş çift oğulları Kemal'i de aynı yıl kucağına almıştı. Evliliği yürütemeyen ikili 2013 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.Cem Yılmaz oğlu ile geçirdiği özel anları sevenleriyle paylaşıyor. 10 yaşındaki Kemal Yılmaz ve babasının buluşmaları büyük ilgi görüyor.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL

Müzik dünyasından sinemaya geçip, filmleriyle büyük başarı kazanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu var.

Kırmızıgül'ün 1989'da Gölgem Hanım'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Mahmut babasının kaleme aldığı 'Prestij Meselesi' filminde rol alacak. Mahmut Kırmızıgül babasının gençliğine hayat verecek.

ANNESİ DE BABASI DA ÜNLÜ

Çetin Tekindor meslektaşı Zerrin Tekindor ile 1987 yılında nikah masasına oturmuş çift 1989 yılında da oğulları Hira'yı kucağına almıştı. Daha sonra anlaşmalı boşanan çift ayrılığa fazla dayanamamış ikinci kez dünyaevine girmişti. Yeni bir sayfa açmayı deneyen çift aralarındaki sorunları aşamayınca 1999 yılında yollarını ayırmıştı. Arkadaş olarak hayatlarına devam eden ikilinin oğulları Hira büyüdü tiyatro ve kısa film yönetmeni oldu. Hira Tekindor'un en büyük destekçileri ise anne ve babası.

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BABASININ KOPYASI

Oyuncu Mehmet Esen, Almanya'da yaşadığı dönemde psikiyatr Julia ile evlendi, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu.

Oğluna Faruk adını veren Mehmet Esen çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

EMRE ALTUĞ

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel 2008 yılında evlenmiş daha sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin Kuzey(12) ve Uzay(10) adında iki oğlu var.

Her fırsatta oğullarıyla bir araya gelen Altuğ özel hayatından kesitleri de sevenleriyle paylaşıyor. Kuzey'i anneye benzeten takipçileri 'Uzay babasının kopyası' yorumlarında bulunuyor.

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MUSTAFA SANDAL

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Mustafa Sandal'ın da iki oğlu var. Emina Jahovic ile evliliğinden dünyaya gelen Yaman ve Yavuz babaları gibi spor tutkunu. Yaman 14, Yavuz ise 10 yaşında.