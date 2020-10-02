MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
GeriMagazin Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Bursa'da hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Ezel Akay’ın annesi Aliye Akay (86), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aliye Akay, İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Bursa Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören yönetmen ve yapımcı Ezel Akay’ın annesi Aliye Akay, dün akşam hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alan Ezel Akay ve kardeşleri Eren ve Ender Akay hastaneye geldi. Ezel Akay, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından annesinin cenazesini teslim aldı.

Yönetmen Ezel Akayın annesi hayatını kaybetti

Aliye Akay’ın cenazesi, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İnegöl ilçesi kırsal Rüştiye Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle