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Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

Güncelleme Tarihi:

#Bir Zamanlar Evliydiler#Esra Dermancıoğlu#Refia
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 10:17

Ünlü oyuncu ihanet nedeniyle boşandığı eşi ve kızı ile görüntülerini paylaştı.

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram sayfasında 19 yaşına basan kızı Refia'nın bebeklik fotoğrafını paylaştı.

Dermancıoğlu, boşandığı eşi Mehmet Esen ile yer aldığı görüntülerin altına şu notu düştü:

"Refoşum 19 yaşında oldu artık bebekliğini paylaşabilirim:) Memoşum ben ve Refoşumuz ne tatlı bi dönemdi benim için... Şimdi dönüp baktığımda ne korunaklı ve kötülüklerden, yalandan, sahtekarlıklardan uzak mis gibi bi zaman dilimindeymişim:)
Ne mutlu bana"

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

Esra Dermancıoğlu, eski eşinden ihanet nedeniyle ayrıldığını anlatmıştı:

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

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"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..."

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim


Esra Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia...

BİR ZAMANLAR EVLİYDİLER...

Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Binbir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanlar evli oldukları 'eski' eşleri. ( Foto: Hürriyet Arşiv)

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

MELEK BAYKAL - ZAFER ERGİN

Esra Oflaz Güvenkaya’nın “Senin Mucizen” programına konuk olan Melek Baykal, özel hayatına dair bir itirafta bulundu...

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

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“Zafer (Ergin) ile birbirimize çok âşık olduk ve evlendik. Aramızda yaş farkı vardı ama sevda olunca yaş farkı önemsenmiyor. Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı.”

MEHMET ALİ ERBİL

Şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Sezin isminde bir kızları oldu ancak mutluluk kısa sürdü. 

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

SEDA SAYAN 

Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, ilk evliliğini Rıdvan Kılıç ile yaptı.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

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YELİZ YEŞİLMEN

Yeliz Yeşilmen'in ilk eşi bir gurbetçi gençti. Aşkı uğruna Almanya'ya taşınan Yeşilmen'in bu evliliği sadece 1 yıl sürdü.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

YEŞİM SALKIM 

Yeşim Salkım ilk evliliğini 19 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı. Salkım ondan sonra 4 kez daha evlendi.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

PAMELA SPENCE - BURAK SERGEN

 Pamela Spence konuk olduğu radyo programında ilk evliliğini anlattı:

"19 yaşında Burak Sergen ile kısa süren bir izdivaç yaşadım. Sonra da evliliği hiç düşünmedim. Ben aşk kadınıyım"

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

DENİZ SEKİ

Deniz Seki ve 1991'de evlendiği Turhan Başaranoğlu...

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Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar şöhret olmadan önce Mehmet Tecirli ile nikah masasına oturdu. Evlilik kısa sürede bitti.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

SEZEN AKSU

Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

AYKUT GÜREL - SEDEN KUTLUBAY

Müziğin iki güçlü ismi Seden Kutlubay ve Aykut Gürel 26 Haziran 1989'da nikah masasına oturmuştu... Çift boşandı.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

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Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

MÜJDE AR

Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

MUAZZEZ ERSOY

Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.

Yıllar önce mutlu bir evliliği vardı: 19 yaşında olduğuna göre, bebekliğini paylaşabilirim

 

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#Bir Zamanlar Evliydiler#Esra Dermancıoğlu#Refia

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