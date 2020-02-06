‘Yılın En’leri belli oldu

Best of Year Awards-Yılın En’leri Ödül Töreni önceki akşam sahiplerini buldu. Ata Çağlayan ve Banu Noyan ev sahipliğinde düzenlenen gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Serkan Tan üstlendi. Konuklar kırmızı halıda Zeynep Tandoğan ve Oylum Seçin’in sorularını yanıtladı. Oyuncu Hazım Körmükçü, kırmızı halı röportajlarını gerçekleştiren nişanlısı Tandoğan’ı yalnız bırakmadı.



Gecede “onur ödülü” modacı Nur Yerlitaş’a verildi. Hastalığı nedeniyle törenlere katılamadığını söyleyen modacı, ödülünü Armağan Çağlayan’ın elinden aldı.

“Yılın en uzun soluklu televizyon dizisi” ödülünü Kanal D’nin 13 sezondur devam eden dizisi “Arka Sokaklar” aldı. Merve Oflaz, Oya Okar ve ve yapım koordinatörü Semin Çolak, ödülü Türker İnanoğlu ve Arka Sokaklar ekibi adına aldıklarını söyledi.



Yasin Solak, gecede sahneye çıkarak Sezen Aksu’nun “Vay Yine mi Kader” şarkısını cover’layarak seslendirdi.





Deniz Seki, “sektöre değer katan söz yazarı ve bestecisi” ödülünü alırken “Çok badireli, çok kötü günler atlattım. Görmediğim, yaşamadığım kalmadı. Sonunda bu ödül benim oldu” dedi.





Yapımcı Mustafa Uslu, “Cep Herkülü-Naim Süleymanoğlu” filmiyle ‘en başarılı biyografi filmi’ ödününü alırken “Sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü onlar için alıyorum” dedi.





“Onur ödülü”nü alan Nur Yerlitaş hastalığı yüzünden törenden erken ayrıldı.





Hazım Körmükçü, nişanlısı Zeynep Tandoğan için “Hanım bugün çalışıyor. Ben de yanında olmak istedim” dedi.



Kanal D’de yayınlanan “Hekimoğlu” dizisinin yapımcısı Karga 7, ‘Yılın en başarılı yapım şirketi’ ödülü kazandı. Ödülü şirketin CEO’su Ömer Özgüner aldı.



Ödül Kazananlar

Onur ödülü: Nur Yerlitaş

Yılın sektöre değer katan söz yazarı ve bestecisi: Deniz Seki

Yılın şefi: Danilo Zanna

Yılın en başarılı biyografi filmi: Cep Herkülü

Naim Süleymanoğlu (Mustafa Uslu)

Yılın en iyi proje albümü: Behzat Gerçeker

Yılın en iyi yazar ve oyunu: Ali Poyrazoğlu-

Tamamla Bizi Aşk Oyunu

Türkiye’nin en uzun soluklu TV dizisi: Arka Sokaklar

Sosyal medyada en kreatif içerik üreten komedyen:

Yasemin Sakallıoğlu

Yılın en başarılı yapım şirketi: Karga 7-Ömer Özgüner

Yılın dikkat çeken pop sanatçısı: Gökçe Kırgız

Yılın sektöre değer katan ismi: Ece Gürsel

Yılın dikkat çeken sosyal sorumluluk video klibi: Tuğba Özay







