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Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

‘Yılın En’leri belli oldu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
‘Yılın En’leri belli oldu

Ata Çağlayan ve Banu Noyan ev sahipliğinde düzenlenen “Best of Year Awards-Yılın En’leri Ödül Töreni” önceki gece yapıldı. Geceye Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar damga vurdu.

Best of Year Awards-Yılın En’leri Ödül Töreni önceki akşam sahiplerini buldu. Ata Çağlayan ve Banu Noyan ev sahipliğinde düzenlenen gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Serkan Tan üstlendi. Konuklar kırmızı halıda Zeynep Tandoğan ve Oylum Seçin’in sorularını yanıtladı. Oyuncu Hazım Körmükçü, kırmızı halı röportajlarını gerçekleştiren nişanlısı Tandoğan’ı yalnız bırakmadı.

Gecede “onur ödülü” modacı Nur Yerlitaş’a verildi. Hastalığı nedeniyle törenlere katılamadığını söyleyen modacı, ödülünü Armağan Çağlayan’ın elinden aldı.
“Yılın en uzun soluklu televizyon dizisi” ödülünü Kanal D’nin 13 sezondur devam eden dizisi “Arka Sokaklar” aldı. Merve Oflaz, Oya Okar ve ve yapım koordinatörü Semin Çolak, ödülü Türker İnanoğlu ve Arka Sokaklar ekibi adına aldıklarını söyledi.

Yasin Solak, gecede sahneye çıkarak Sezen Aksu’nun “Vay Yine mi Kader” şarkısını cover’layarak seslendirdi.

‘Yılın En’leri belli oldu

Deniz Seki, “sektöre değer katan söz yazarı ve bestecisi” ödülünü alırken “Çok badireli, çok kötü günler atlattım. Görmediğim, yaşamadığım kalmadı. Sonunda bu ödül benim oldu” dedi.

‘Yılın En’leri belli oldu

Yapımcı Mustafa Uslu, “Cep Herkülü-Naim Süleymanoğlu” filmiyle ‘en başarılı biyografi filmi’ ödününü alırken “Sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü onlar için alıyorum” dedi.

‘Yılın En’leri belli oldu

“Onur ödülü”nü alan Nur Yerlitaş hastalığı yüzünden törenden erken ayrıldı.

‘Yılın En’leri belli oldu

Hazım Körmükçü, nişanlısı Zeynep Tandoğan için “Hanım bugün çalışıyor. Ben de yanında olmak istedim” dedi.

‘Yılın En’leri belli oldu
Kanal D’de yayınlanan “Hekimoğlu” dizisinin yapımcısı Karga 7, ‘Yılın en başarılı yapım şirketi’ ödülü kazandı. Ödülü şirketin CEO’su Ömer Özgüner aldı.

Ödül Kazananlar
Onur ödülü: Nur Yerlitaş
Yılın sektöre değer katan söz yazarı ve bestecisi: Deniz Seki
Yılın şefi: Danilo Zanna
Yılın en başarılı biyografi filmi: Cep Herkülü
Naim Süleymanoğlu (Mustafa Uslu)
Yılın en iyi proje albümü: Behzat Gerçeker
Yılın en iyi yazar ve oyunu: Ali Poyrazoğlu-
Tamamla Bizi Aşk Oyunu
Türkiye’nin en uzun soluklu TV dizisi: Arka Sokaklar
Sosyal medyada en kreatif içerik üreten komedyen:
Yasemin Sakallıoğlu
Yılın en başarılı yapım şirketi: Karga 7-Ömer Özgüner
Yılın dikkat çeken pop sanatçısı: Gökçe Kırgız
Yılın sektöre değer katan ismi: Ece Gürsel
Yılın dikkat çeken sosyal sorumluluk video klibi: Tuğba Özay



 

 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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