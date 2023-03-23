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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı!

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#Bahar Öztan#Kolon Kanseri#Kanser
Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 17:23

Yeşilçam'a 'Gamzeli Güzel' olarak damga vuran Bahar Öztan daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandı. Tedavisine Bodrum'da devam edilen ünlü yıldız, hastane odasından fotoğraf paylaştı.

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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan Öztan, tedavi sürecinde yeğeninin ziyaretiyle moral buldu.
Sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Öztan, altına " Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" notunu düştü.

Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı


YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ BAHAR ÖZTAN

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

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Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti.  Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

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#Bahar Öztan#Kolon Kanseri#Kanser

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