Gamze Erçel yeni yaşını Hande Erçel ile kutladı

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31 yaşına giren Gamze Erçel’in doğum günü partisine yakın dostları katıldı. Gamze Erçel papatyalarla süslü doğum günü pastasının mumlarını oyuncu kardeşiyle birlikte üfledi.

FORM TUTUYOR

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

27 yaşındaki Erbil, son paylaşımında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz’la karesini de paylaştı. Sunucu, Survivor yarışmasıyla popüler olan Poyraz’la spor salonunda çektirdiği kareyi Instagram’dan paylaştı.

İLK GELİNLİK PROVASI

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı önceki gün gelinlik provasına gitti.

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Sevgilisiyle mayıs ayında nikâh masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına başladı. Gelinlik provası yapan Subaşı o anları Instagram hesabında “Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz” notuyla takipçileriyle de paylaştı.

ANTALYA'DA DERYA RÜZGARI

Derya Uluğ, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Ünlü şarkıcı son olarak önceki gece bir dondurma firmasının Antalya’daki Titanic Mardan Palace adlı otelde düzenlediği gecede sahne aldı. Sudi Etuz marka mini elbisesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını konukları için seslendirdi. Uluğ konserinden kareleri Instagram sayfasında da paylaştı.

'VİRAN' DÜETİ

Cem Adrian ve Derya Bedavacı “Viran” şarkısı için bir araya geldi.

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Cem Adrian bu iş birliğinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Derya ile her ne kadar tarzlarımız farklı gibi görünse de bizi birleştiren harika bir çizgi var” dedi. Derya Bedavacı ise “Cem’le aynı projede yer almak çok kıymetli” dedi. Sözleri, müziği ve düzenlemesi Cem Adrian imzası taşıyan şarkı, Sony Music Türkiye etiketiyle bugün tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.

EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Yılmaz Taner önceki akşam Nişantaşı’da Lüz isimli mekanda sahneye çıktı.

Taner’i dinlemeye gelenler arasında eşi Gökçe Kırgız da vardı. Şarkıcı, eşini de sahneye davet etti ve “Eşimi çok seviyorum, sesine bayılıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

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DÜNYANIN EN KOMİK OLAYI



Danla Bilic önceki akşam Armutlu’daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Bilic, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise şu yanıtı verdi: “Dünyanın en komik olayı olabilir.” (Sayit DURMAZ)