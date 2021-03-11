Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar hakkında bilgiler

Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988’de İstanbul’da doğdu. Bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul’a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. İlk videomla tanınınca kendimi eksik hissedip konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

BURAK YIRTAR HAKKINDA

Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, “Vay Başıma Gelenler”, “Babam ve Ailesi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Acı Aşk”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Sihirli Annem”, “Sevdaluk”, “Lale Devri” gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, “Vay Başıma Gelenler”, “Şen Yuva”, “Bir Bulut Olsam”, “Kuzey Rüzgarı” gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.