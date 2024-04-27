Yaptırdığı estetikler hayatını karartmıştı… Yıllarca yüzünü herkesten sakladı: Oğlum sayesinde artık kendimi affettim

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2000’lerden sonra gelen kuşaklar da hep onlara benzemek için uğraştı. Apple TV’den yayınlanan The Super Models dizisinin dört süper model kahramanı ve uzun yıllardır “podyumun kraliçeleri” olarak anılan Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Linda Evangelista bir araya gelip basına poz verdi.
YILLARCA ÇOK ZORLU BİR YOLDA YÜRÜMÜŞTÜ
Christy Turlington, Cindy Crawford ve Naomi Campbell artık emekliliğin tadını çıkarsalar da bir yandan özel davetlerde ve reklam kampanyalarında yer almaya devam ediyorlar. Süper modeller dörtlüsünün diğer üyesi Linda Evangelista’nın yolculuğu ise daha zorlu süreçlerle dolu geçti…
58 yaşındaki Linda Evangelista, yıllar önce yaptırdığı başarısız estetik ameliyatı nedeniyle bir süre insan içine çıkmaktan vazgeçecek hale gelmiş, onu büyük bir yıldıza dönüştüren sıra dışı güzelliği solup gitmişti.
ESTETİK İŞLEMLER ONU TANINMAYACAK HALE GETİRDİ
Kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en güzel kadınlarından biri kabul edilen ve kimselere benzemeyen yüz hatlarıyla sayısız dergi kapağında ve dev markaların reklam kampanyalarında yer alan süper model yılların pişmanlığını üzerinden atmış durumda.
Times'a konuşan Linda Evangelista ameliyattan önce her zaman eğlendiğini ve her zaman güldüğünü belirtti. Ancak yaptırdığı estetik operasyonların ardından korkunç bir depresyona sürüklendi ve hayatına uzun süre bir münzevi olarak devam etti.
O yıllarda sadece geceleri kimsenin onu görmeyeceği zamanlarda dışarı çıkan ve ıssız yerlere giden ünlü model güzelliğini kaybetmiş ve dünyası adeta başına yıkılmıştı. Evangelista, “CoolSculpting” adı verilen ve çene çizgisi, uylukları, karnı ve sırtındaki yağları dondurmayı amaçlayan yedi seanslık cerrahi olmayan bir prosedürden geçmişti.
OĞLUNUN SÖZLERİ ONU HAYATA DÖNDÜRDÜ
Yanlış uygulanan bu işlem sonucunda sadece vücudu değil yüzünde de deformasyonlar oluşan Linda Evangelista kendini saklamak için yıllar boyunca gözden kaybolmak zorunda kaldı. Ünlü model verdiği röportajda bu karardan nasıl döndüğünü açıkladı
Oğlu Augie'nin birkaç yıl önce yaptığı bir yorum yıldız ismi terapiye geri dönmeye teşvik etmişti. Saklanmaktan vazgeçen Linda Evangelista yavaş yavaş yeniden yüzünü göstermeye başladı, podyumda birlikte yürüdüğü arkadaşlarıyla dizi çekti.
ARTIK SUÇLULUK DUYMAK YOK!
Hatta ünlü model geçen yıl podyuma geri bile döndü. Linda Evangelista geçirdiği estetik işlemlerden sonra yaşadıkları için kendini suçlu hissetmeye devam ettiğini itiraf ediyor.
Ancak ünlü model buna rağmen kendini suçlamaktan vazgeçmiş ve hayatına kaldığı yerden en iyi şekilde devam etmek için çabalıyor.
MEME KANSERİNİ DE YENMİŞTİ
Linda Evangelista sadece bu korkunç dönemden geçmekle kalmamış, 2018’de meme kanserine yakalandıktan sonra çift mastektomi operasyonu geçirmişti. Yani ünlü modelin iki göğsü de kanser tedavisi için alınmıştı.