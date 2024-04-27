Yaptırdığı estetikler hayatını karartmıştı… Yıllarca yüzünü herkesten sakladı: Oğlum sayesinde artık kendimi affettim

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2000’lerden sonra gelen kuşaklar da hep onlara benzemek için uğraştı. Apple TV’den yayınlanan The Super Models dizisinin dört süper model kahramanı ve uzun yıllardır “podyumun kraliçeleri” olarak anılan Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Linda Evangelista bir araya gelip basına poz verdi.

Linda Evangelista özel geceye nasıl hazırlandığını ve yıllardır dost olduğu meslektaşlarıyla geçirdiği özel anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

YILLARCA ÇOK ZORLU BİR YOLDA YÜRÜMÜŞTÜ

Christy Turlington, Cindy Crawford ve Naomi Campbell artık emekliliğin tadını çıkarsalar da bir yandan özel davetlerde ve reklam kampanyalarında yer almaya devam ediyorlar. Süper modeller dörtlüsünün diğer üyesi Linda Evangelista’nın yolculuğu ise daha zorlu süreçlerle dolu geçti…

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58 yaşındaki Linda Evangelista, yıllar önce yaptırdığı başarısız estetik ameliyatı nedeniyle bir süre insan içine çıkmaktan vazgeçecek hale gelmiş, onu büyük bir yıldıza dönüştüren sıra dışı güzelliği solup gitmişti.

58 yaşındaki Linda Evangelista yıllar önce geçirdiği bir dizi estetik işlem sonrasında tanınmayacak hale gelmişti

ESTETİK İŞLEMLER ONU TANINMAYACAK HALE GETİRDİ

Kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en güzel kadınlarından biri kabul edilen ve kimselere benzemeyen yüz hatlarıyla sayısız dergi kapağında ve dev markaların reklam kampanyalarında yer alan süper model yılların pişmanlığını üzerinden atmış durumda.

Ünlü model uzun süre sadece geceleri ve kimsenin onu tanımayacağı yerlere gittiğini söylüyor... Ancak artık bundan vazgeçmiş ve hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor

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Times'a konuşan Linda Evangelista ameliyattan önce her zaman eğlendiğini ve her zaman güldüğünü belirtti. Ancak yaptırdığı estetik operasyonların ardından korkunç bir depresyona sürüklendi ve hayatına uzun süre bir münzevi olarak devam etti.

Linda Evangelista süper modleler dünyasının en sıra dışı güzellerinden biri kabul ediliyodu

O yıllarda sadece geceleri kimsenin onu görmeyeceği zamanlarda dışarı çıkan ve ıssız yerlere giden ünlü model güzelliğini kaybetmiş ve dünyası adeta başına yıkılmıştı. Evangelista, “CoolSculpting” adı verilen ve çene çizgisi, uylukları, karnı ve sırtındaki yağları dondurmayı amaçlayan yedi seanslık cerrahi olmayan bir prosedürden geçmişti.

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OĞLUNUN SÖZLERİ ONU HAYATA DÖNDÜRDÜ

Yanlış uygulanan bu işlem sonucunda sadece vücudu değil yüzünde de deformasyonlar oluşan Linda Evangelista kendini saklamak için yıllar boyunca gözden kaybolmak zorunda kaldı. Ünlü model verdiği röportajda bu karardan nasıl döndüğünü açıkladı

Linda Evangelista'nın şu anda Salma Hayek'le evli olan ünlü iş adamı François-Henri Pinault'dan Augustin adında bir oğlu var... Ünlü model oğlunun kendisine eski neşeli ve mutlu günlerini hatırlattığını ve onu yine hayat dolu görmek istediğini söyledikten sonra toparlandığı söylüyor

Oğlu Augie'nin birkaç yıl önce yaptığı bir yorum yıldız ismi terapiye geri dönmeye teşvik etmişti. Saklanmaktan vazgeçen Linda Evangelista yavaş yavaş yeniden yüzünü göstermeye başladı, podyumda birlikte yürüdüğü arkadaşlarıyla dizi çekti.

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ARTIK SUÇLULUK DUYMAK YOK!

Hatta ünlü model geçen yıl podyuma geri bile döndü. Linda Evangelista geçirdiği estetik işlemlerden sonra yaşadıkları için kendini suçlu hissetmeye devam ettiğini itiraf ediyor.

Linda Evangelista artık saklanmak yerine hayatın içine karışmak ve eski mutlu günlerine dönmek istiyor

Ancak ünlü model buna rağmen kendini suçlamaktan vazgeçmiş ve hayatına kaldığı yerden en iyi şekilde devam etmek için çabalıyor.

MEME KANSERİNİ DE YENMİŞTİ

Linda Evangelista sadece bu korkunç dönemden geçmekle kalmamış, 2018’de meme kanserine yakalandıktan sonra çift mastektomi operasyonu geçirmişti. Yani ünlü modelin iki göğsü de kanser tedavisi için alınmıştı.

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