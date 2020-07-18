Yalın'dan 100 yıllık teknede klip

BOZBURUN’DA ÇEKİLDİ



Yalın, 3 Temmuz’da müzikseverlerle buluşturduğu 14’üncü single çalışması “Oyunbaz”a klip çekti. Söz ve müziği Yalın’a, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait klibin çekimleri Bozburun’da yapıldı. Klip için İstanbul’dan Marmaris’e 6 kişilik çekim ekibi gitti.



EN ESKİ YELKENLİ



Çekimlere ‘Seddülbahir’ isimli 100 yıllık tarihi bir tekne ev sahip-liği yaptı. Türkiye’nin en eski ahşap yelkenlilerinden olan 1920 yapımı ‘Seddülbahir’deki çekimleri Gazali Görüryılmaz yönetti.Klip dijital video platform-larında yayına girdi.