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Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Yalın'dan 100 yıllık teknede klip

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Yalın'dan 100 yıllık teknede klip
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Türkiye’nin en eski ahşap yelkenlilerinden 1920 yapımı Seddülbahir, Yalın’ın yeni şarkısı “Oyunbaz”ın klibine ev sahipliği yaptı.

BOZBURUN’DA ÇEKİLDİ

Yalın, 3 Temmuz’da müzikseverlerle buluşturduğu 14’üncü single çalışması “Oyunbaz”a klip çekti. Söz ve müziği Yalın’a, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait klibin çekimleri Bozburun’da yapıldı. Klip için İstanbul’dan Marmaris’e 6 kişilik çekim ekibi gitti.

EN ESKİ YELKENLİ

 Çekimlere ‘Seddülbahir’ isimli 100 yıllık tarihi bir tekne ev sahip-liği yaptı. Türkiye’nin en eski ahşap yelkenlilerinden olan 1920 yapımı ‘Seddülbahir’deki çekimleri Gazali Görüryılmaz yönetti.Klip dijital video platform-larında yayına girdi.

Yalından 100 yıllık teknede klip

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