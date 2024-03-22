Ünlü çiftin tek kızının kime benzediği ortaya çıktı... Ne anneye, ne babaya... Kardeşi bırakın sanki kopyası!

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Birazdan size anlatacağımız küçük kızın durumu da böyle... Çok ünlü bir baba ve yine onun kadar ünlü bir annenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı o da. Tam 12 yıl önceydi.

Üstelik onun bambaşka bir özelliği daha vardı: Kendisinden önce üç erkek çocuk sahibi olan anne ve babasının tek kızıydı.

Bebekliğinden itibaren anne ve babası gibi fotoğrafçı ordularını peşinden koşturdu. Şimdi o artık 12 yaşında... Bir başka deyişle genç kızlığa doğru adım adım ilerliyor.

Bu arada onunla ilgili merak edilen bir ayrıntı da var: Kime benzediği...

İşte yıllardır konuşulan bu konu sonunda açıklığa kavuştu. Yani küçük kızın kime benzediği ortaya çıktı.

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KİME BENZEDİĞİ SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Anladınız değil mi David ve Victorio Beckham'ın tek kızı Harper Seven'dan söz ettiğimizi... Brooklyn, Romeo ve Cruz adlı üç ağabeyinden sonra ailesinin tek kızı olarak dünyaya geldi Harper Seven.

Önceleri sevimli bir bebek, sonra küçük bir kız çocuğu olarak daha o erken çağlarında kendine bir hayran kitlesi bile edindi.

Şöhrete kavuşmasını sağlayan Spice Girls (Baharat Kızlar) grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan annesi Victoria'nın da desteğiyle daha küçücükken kendi yaşıtları arasında bir stil ikonuna bile dönüştü.

Harper'ın kıyafetleri dünyanın dört bir yanında bebek ve çocuk modasına yön verir hale geldi.

Sonuç olarak eski kuşakların deyimiyle "dünyaya gelen büyüyor", elbette Harper Seven da büyüdü... Büyüdükçe de daha fazla dikkat çeker hale geldi.

BİR ANNESİNE BİR BABASINA BENZETİLİYORDU

Bu arada Beckham çiftinin tek kızının kime benzediği de onunla ilgili olarak en çok konuşulan konulardan biriydi.

Şöyle bir baktığınızda her ne kadar esintiler taşısa da ne annesine benziyordu tam olarak ne de babasına.

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Sonunda Harper'ın kime benzediği ortaya çıktı. Hem de bu öyle böyle bir benzerlik değil. Kelimenin tam anlamıyla kardeş, hatta ikiz gibi.

Harper Seven Beckham'ı bazıları annesine bazıları da babasına benzetiyordu.





TEYZESİNİN KIZLARINA KOPYA KADAR BENZİYOR

Sosyal medyada paylaşılan bir aile fotoğrafında Harper ile kuzenleri arasındaki çarpıcı benzerlik ortaya çıktı.

O karede Harper ile teyzesi Louise Adams'ın kızları 24 yaşındaki Libby, 21 yaşındaki May ve 12 yaşındaki Quincy dedeleri Anthony Adams ile birlikte objektife gülümsüyor.

O paylaşımda ilk anda dikkat çeken ayrıntı Victoria Beckham'ın babasının, etrafını saran torunlarından duyduğu büyük mutluluk.

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Ondan bir adım sonra da Harper'ın teyzesinin kızlarına ne kadar benzediği gözler önüne seriliyor.

Özetle, bugüne kadar açık renk saçlarına bakarak babası David ile benzerlik kurmaya çalışanlar da annesi Victoria'ya daha çok benzediğini ileri sürenler de yanılmış oldu.

Harper, tıpatıp kuzenleri gibi bir fiziksel görünüme sahip.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Bu paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Hemen hemen herkes Harper ile kuzenlerinin ikiz bile olabilecek kadar birbirlerine benzediğini yazdı.

Victoria Beckham'ın küçük kardeşi olan 45 yaşındaki Louis, ayrıldığı eski eşi Darren Flood ile evliliğinden dört tane kız çocuğu sahibi.

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Victoria'nın Louise'in yanı sıra bir de Christian adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Bu arada Victoria ile kardeşi Louise arasındaki çarpıcı benzerlik de zaten yıllardır biliniyor.

Harper Seven daha küçük bir bebekken bir stil ikonuna dönüştü.





Victoria ve Louise'in benzerliği de dikkat çekici.





Kız kardeşler çocukluk yıllarında.