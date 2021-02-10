MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriVenedik taciri Cenk Eren
GeriMagazin Venedik taciri Cenk Eren
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 10.02.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

Venedik taciri Cenk Eren

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Venedik taciri Cenk Eren
Abone Olgoogle-news

Şarkıcı Cenk Eren, gerçek adının Yüksel Venedik olduğunu söyledi: “Nüfusumda sahne adımı kullanmak istemiyorum. Sanırım kökenimiz Venedik tacirlerinden geliyor.”

Cenk Eren önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Gerçek adı Yüksel Venedik olan ünlü şarkıcı, ismini nüfus kayıtlarında değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. Eren “Adımı bilerek ‘Cenk Eren’ olarak değiştirmedim. Çünkü bazen işe yarıyor... Rezervasyon yaptırırken, uçağa binerken adım Yüksek Venedik olduğu için gazetecilere yakalanmam mümkün değil” dedi.

Venedik taciri Cenk Eren

Ünlü şarkıcı ayrıca soyadının neden Venedik olduğunu ise şöyle açıkladı: “Bayburtluyuz... Tarih kitaplarında asırlar önce Gümüşhane ve Bayburt’a Venedik’ten gelen tacirler olduğu yazılı. Sanırım bizim köken o Venedik tacirlerinden geliyor.”

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle