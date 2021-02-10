Venedik taciri Cenk Eren

Cenk Eren önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Gerçek adı Yüksel Venedik olan ünlü şarkıcı, ismini nüfus kayıtlarında değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. Eren “Adımı bilerek ‘Cenk Eren’ olarak değiştirmedim. Çünkü bazen işe yarıyor... Rezervasyon yaptırırken, uçağa binerken adım Yüksek Venedik olduğu için gazetecilere yakalanmam mümkün değil” dedi.

Ünlü şarkıcı ayrıca soyadının neden Venedik olduğunu ise şöyle açıkladı: “Bayburtluyuz... Tarih kitaplarında asırlar önce Gümüşhane ve Bayburt’a Venedik’ten gelen tacirler olduğu yazılı. Sanırım bizim köken o Venedik tacirlerinden geliyor.”