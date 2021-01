Vedat Milor'dan yeni soru: Döner mi burger mi?

Daha önce takipçilerine “Menemen soğanlı mı, soğansız mı yenir” diye soran Milor’un yeni sorusu şu oldu: “Hava güzel, canınız parkta yemek yemek istedi. Parkın yanında da şehrin en iyisi olan iki yer var. Biri burgerci, diğeri ise dönerci. Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farz edelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?” Magazin dünyasının ünlü isimleri bu soruyu Hürriyet için yanıtladı.



DÖNERCİLER

* Ziynet Sali: Döner.

* Ferhat Göçer: Döner.

* Hülya Koçyiğit: Döner.

* Ahmet Kayakesen: Aslında benim için ikisi de değil. Mümkün olduğunca et tüketmemeye çalışan biri olarak sadece iki seçeneğim olsa, bol yeşillikli bir et döneri tercih ederim.

* Birand Tunca: Döner, net!

* Özge Özacar: Döner.



BURGERCİLER

* Betül Demir: Özel olarak hazırlanmış hamburgeri tercih ederim.

* Mustafa Ceceli: Burgeri yerim, döneri de paket yaptırırım.

* Hazal Şenel: Benim için her daim burger...

* Elif Doğan: Ben hamburgerciyim. Hele bir de yanında çıtır çıtır patates kızartması da varsa...

* İrem Derici: Burger.

* Hira Koyuncuoğlu: Hamburgere asla hayır demem.