‘Uzaylı Mustafa’dan Ay’a seyahat yorumu: Ben giderim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ tanıtım toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Türk halkı tarafından büyük heyecanla karşılanan gelişmeler sonrası gözler ‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’na çevrildi. Yıllardır uzay hakkında yaptığı yorumlarla bilinen Topaloğlu, sosyal medyada gündem konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı esprili bir dille uzaya gidecek ismin ünlü şarkıcının olması gerektiğini vurguladı. Mustafa Topaloğlu, “Ben uzaya giderim. Şimdi uzayı tarif edeceğiz. Nereye gideceksiniz, nerede konaklayacaksınız, nerede oturacaksınız? Bunları belirlemek gerek. Gelenleri Ay’da ağırlamak lazım” dedi.

Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi

Mustafa Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını ifade etti: “Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım. Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim.”

Milletimiz bunu başarır, inanıyorum

Mustafa Topaloğlu, “Teklif gelmesi halinde uzaya gitmek ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanımız ile birlikte gideriz. Rehber olurum. Buna gönülden inanın. O zamanlar soruyorlardı ‘Nasıl gidersin?’ diye ‘Gönül yoluyla, Allah’ın yoluyla gidiyorum’ diyordum. Milletimizin bunu başaracağına inanıyorum.”