Uzak Şehrin Masalı dizisi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu - İşte Uzak Şehrin Masalı oyuncu kadrosu ve konusu
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı’nın detayları belli oldu. Pazar günleri ekrana gelecek olan Uzak Şehrin Masalı, kısa bir süre sonra ekran macerasına başlayacak. Peki, Uzak Şehrin Masalı dizisi ne zaman başlayacak, dizinin oyuncuları kimler?
Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi 12 Eylül Pazar saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Uzak Şehrin Masalı Konusu
Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan “Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…