UyandÄ±m ve bir baktÄ±m ki benimle seviÅŸiyor: ÃœnlÃ¼ oyuncuya ardÄ± ardÄ±na taciz suÃ§lamalarÄ±

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° KONUÅžTU

YÄ±llar Ã¶nce gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± That 70's Show adlÄ± program ile tanÄ±nan ve Hollywood'da Ã§ok taraftarÄ± olan Scientology tarikatÄ±nÄ±n Ã¼yesi olan oyuncu Danny Masterson'Ä±n cinsel taciz ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n, ikinci duruÅŸmasÄ± dÃ¼n Los Angeles'ta yapÄ±ldÄ±.Â



DUDAK UÃ‡UKLATAN Ä°DDÄ°ALAR

Dinlenen tanÄ±klardan biri de Danny Masterson'Ä±n eski sevgilisi olan Christina B. adlÄ± kadÄ±ndÄ±. Eski bir model olan Christina B., sevgilisi olduÄŸu dÃ¶nemde Masterson ile altÄ± yÄ±l birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Christina B. Masterson tarafÄ±ndan defalarca tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oyuncunun kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.



DEHÅžET DOLU ANLAR

Christina B. duruÅŸmada dudak uÃ§uklatan iddialarla bulundu. 45 yaÅŸÄ±ndaki Masterson'Ä±n eski sevgilisi Christina B., KasÄ±m 2001'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet dolu anlarÄ± da duruÅŸmada anlattÄ±. Masterson'Ä±n eski sevgilisi "Bir sabah uyuyordum, uyandÄ±n ve onun benimle seviÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. Ona karÅŸÄ± koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda da Masterson bana tÃ¼kÃ¼rdÃ¼" dedi. Christina B. Danny Masterson'Ä±n o sÄ±rada kendisini aÅŸaÄŸÄ±layan sÃ¶zler sarf ettiÄŸini de anlattÄ±.

O DA BENZER SUÃ‡LAMALAR YÃ–NELTTÄ°

Jenny B adÄ±nda ÅŸu anda 46 yaÅŸÄ±nda olan bir baÅŸka kadÄ±n da Danny Masterson'a yÃ¶nelik benzer suÃ§lamalarda bulundu. Danny Masterson, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n tarafÄ±ndan tacizle suÃ§landÄ±. Masterson, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana model Bijou Philisp ile evli.



BIJOU PHILLIPS Ä°LE 2011'DE EVLENDÄ°

Masterson ile ilgili ilk suÃ§lamalar 2016 yÄ±lÄ±nda ortaya atÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemde Masterson'Ä±n 2000'lerin baÅŸÄ±nda beÅŸ farklÄ± kadÄ±nÄ± taciz ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Masterson tÃ¼m bu suÃ§lamalarÄ± reddetti. Yasal olarak herhangi bir ceza almasa da bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan rol aldÄ±ÄŸÄ± The Ranch adlÄ± yapÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± menajerlik firmasÄ± onunla iliÅŸkisini kesti.

TARÄ°KAT Ä°LERÄ° GELENLERÄ° SUSMAMI SÃ–YLEDÄ°

Christina B, o anlarda Masterson'Ä±n tacizinden kurtulmak iÃ§in, hiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yapmaya yani kuvvetli bir ÅŸekilde saÃ§Ä±nÄ± Ã§ekmeye karar verdiÄŸini anlattÄ±. Christina B. "Bu onun hiÃ§ sevmediÄŸi bir ÅŸeydi ve bunu yaparsam beni bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye konuÅŸtu. SÃ¶zlerini de ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "SaÃ§Ä±nÄ± Ã§ekince beni bÄ±raktÄ±. Sonra baÅŸÄ±mda durup bana tÃ¼kÃ¼rdÃ¼ ve hakaret etti." Christina B. bundan bir ay sonra da Danny Masterson ile aralarÄ±nda benzer olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.



'BÄ°R DAHA TACÄ°Z KELÄ°MESÄ°NÄ° KULLANMA'

Danny Masterson tarafÄ±ndan tacize uÄŸrayÄ±p ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren Christina B., oyuncunun Scientology tarikatÄ±na Ã¼ye olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Scientology yetkilileri; dÄ±ÅŸarÄ±daki insanlara hiÃ§bir ÅŸey anlatmamamÄ± sÃ¶yledi."Â Christina B, daha sonra duruÅŸmada Scientology tarikatÄ±nÄ±n gÃ¶revlilerinden Miranda ve Chris Scoggins ile de baÅŸÄ±na gelenler hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸunu anlattÄ±. SonrasÄ±nda olup bitenleri de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Miranda'ya 'Beni taciz etti' dedim. O da bana 'Ä°liÅŸkide bulunduÄŸun birini taciz etmezsin. Bir daha taciz kelimesini kullanma' dedi."



'BENÄ° MAHVEDERLER DÄ°YE KORKTUM'Â

Christina B., 2016 yÄ±lÄ±nda polise gidip ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu anlattÄ±. BÃ¶lge savcÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n "Neden polise gitmek iÃ§in bu kadar uzun sÃ¼re bekledin?" sousuna ise bunun iÃ§in Ã¼Ã§ nedeni olduÄŸunu sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi. Bu Ã¼Ã§ sebebin ilkinin utanÃ§ olduÄŸunu belirten Christina B, ikinci nedenin Danny Masterson'a yardÄ±m etmek olduÄŸunu anlattÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ nedeni de " Scientology kilisesinin beni mahvedeecÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ailemle ve Scientology tarikatÄ± Ã¼yesi olmayan arkadaÅŸlarÄ±mla bÃ¼tÃ¼n baÄŸlantÄ±larÄ±mÄ± kesmiÅŸtim. Benim iÃ§in baÅŸka seÃ§enek yoktu" diye ifade etti.



'ONU SEVMÄ°ÅžTÄ°M'Â

Åžu anda 34 yaÅŸÄ±nda olan Christina B, Danny Masterson ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu anlattÄ±. Onunla bir partide tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Christina B, "O harikaydÄ±, bÃ¼yÃ¼leyiciydi, onu sevdim" diye konuÅŸtu. GenÃ§ kadÄ±n, Masterson'Ä±n kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§in de kendisine gerÃ§ekten harika davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



ÃœNLÃœ ÃœYELER

Danny Masterson'Ä±n da dahil olduÄŸu Scientology tarikatÄ±nÄ±n Ã¼yeleri arasÄ±nda birÃ§ok Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼ de bulunuyor. Bunlardan en Ã§ok bilineni Tom Cruise. Hatta Cruise'un, Katie Holmes'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kÄ±zÄ± Suri'yi gÃ¶rmemesinin nedeninin de bu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan bu konuda tek kelime etmeyen Holmes'un tarikattan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± da kendisiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yani her ikisi de Scientology mensubu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Cruise'un kÄ±zÄ±nÄ± hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Â TRAVOLTA DA ÃœYELERDEN

ABD'li bilim kurgu yazarÄ± L. Ron Hubbard tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Scientology tarikatÄ±nÄ±n merkezi California'da bulunuyor. TarikatÄ±n lideri ise tarikatÄ±n lideri David Miscavige. Hatta onun baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelirse yerine Tom Cruise'un getirileceÄŸi de konuÅŸulanlar arasÄ±nda. AmerikalÄ± bilim kurgu yazarÄ± L. Ron Hubbard baÅŸlarda kiÅŸisel geliÅŸim iÃ§in hazÄ±rlanan bir felsefe iken daha sonra bir dinÃ® akÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ Scientology.





MERKEZ CALIFORNIA'DAÂ

TarikatÄ±n AltÄ±n Ãœs denilen ana merkesi ABD California'da. Bunun yanÄ± sÄ±ra Londra, Berlin gibi kentlerde de merkezleri bulunuyor.Â

TarikatÄ±n felsefesine bakarsak... Bundan 175 milyon yÄ±l Ã¶nce hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren galaktik bir konfederasyonun lideri Xenu isimli varlÄ±k anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± milyarlarca varlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya'mÄ±za gÃ¶ndererek Hawaii yakÄ±nlarÄ±nda bir yanardaÄŸa attÄ±rdÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde insanlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n kaynaÄŸÄ±, hÃ¢len yeryÃ¼zÃ¼nde olan o varlÄ±klarÄ±n ruhlar. Ä°nanÄ±ÅŸa gÃ¶re gÃ¶re insanlar bu ruhlarÄ±n manevÃ® baskÄ±sÄ±ndan kurtulunca gerÃ§ek mutluluÄŸa kavuÅŸacaklar. Scientology Ã¼yeleri, insan ruhunu arÄ±ndÄ±rmak ve vÃ¼cudun bir kÃ¶ÅŸesinde barÄ±ndÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemler geliÅŸtirdiklerini iddia ederler. TarikatÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã¼yeleri arasÄ±nda John Travolta, Juliette Lewis, Elizabeth Moss, Kirstie Alley, Jenna Elfman, Lisa Marie Presley gibi Ã¼nlÃ¼ler de bulunuyor.Â

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