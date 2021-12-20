Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

Oyuncular Sendikası'nda Twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Değerli meslektaşımız Sezai Aydın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.

Usta oyuncu Sezai Aydın'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Duygularını dile getiren ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

SUAT ATEŞDAĞLI

Sessiz kaldı çocukluğumuz gençliğimiz.. Fred Çakmaktaş, Rocky, Rambo bıraktı bizi. Usta sanatçı Sezai Aydın mekanı cennet olsun.

BÜLENT EMRAH PARLAK

Sezai Abiyi kaybetmişiz… Çok üzgünüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

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EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi. Usta sanatçı yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslendirdiği en ünlü karakterlerdi.