Dedeleri küçükken pedal çevirirdi: Ağabeye minyatür traktör, kardeşine elektrikli oyuncak otomobil

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Ele avuca sığmayan Louis, büyük babaannesinin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde bütün aileden rol çaldı. Hem geçit töreninde hem Buckingham Sarayı'nın balkonundan savaş uçaklarının geçişini izlerken hem de sonrasında düzenlenen etkinliklerde bir türlü yerinde duramadı.

Ondan sonra katıldığı etkinliklerde de her ne kadar biraz daha durgun görünse de benzer tavırlarını sergiledi Louis.

Son olarak ailesiyle birlikte bu yılki Trooping The Colour etkinliğinde yine bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Öyle anlaşılıyor ki toplum karşısında böyle davranan Louis, evinde kapalı kapılar ardında da hiç yerinde durmuyor.

İşte biraz da bunu sağlamak, enerjisini dışa vurmasına yardımcı olmak için ailesi ona güzel bir hediye aldı. Bir elektrikli oyuncak araba!

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Aileye yakın kaynakların anlattığına göre Louis, Windsor Şatosu'nun geniş arazisinde bir yetişkinin denetiminde elektrikli oyuncak aracının keyfini çıkarıyor.

Aileye yakın bir kaynağın İngiliz The Sun gazetesine anlattığına göre 5 yaşındaki Louis, böylece ilk otomobiline de erken yaşta kavuşmuş oldu.

Söylenenlere göre Louis, Windsor Kalesi'nin, ailesine ait bölümünün bahçesinde bu elektrikli oyuncak otomobilinde direksiyon çeviriyor.

Bu kaynağın söylediğine göre kalenin 100 dönümlük arazisi de Louis'nin bu hobisi için ideal. Hem çok geniş hem de kamuoyunun meraklı gözlerinden uzakta.

Louis'nin yeni tutkusunu İngiliz basınına anlatan bu kaynak geçmişte Kraliçe 2. Elizabeth'in araba kullandığı ya da köpeklerini gezdirdiği bu arazinin keyfini şimdi Louis'nin çıkardığını söyledi.

Tabii küçük Louis'in otomobil kullanma zevkini tatmin ederken bir yetişkin tarafından denetlendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynaklara göre George'un hobisi ise minyatür traktör kullanmakmış. Hatta babası ona daha yüksek kapasiteli bir minyatür traktör aldı.

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Bu arada Kate ile William'ın en büyük çocuğu olan 10 yaşındaki George'un da bu türden bir tutkusu var. Ama onunki kardeşinden biraz farklı.

George da minyatür bir traktör kullanıyor. George ilk olarak ünlü bir tarım makineleri şirketinin ürettiği traktörü kullanıyordu. Fakat dana sonra George'da daha güçlü bir tane minyatür traktör alındı.

CHARLES'IN DA ÜÇ YAŞINDAYKEN PEDALLI OYUNCAK OTOMOBİLİ VARDI

Aslında ailesinde bu kadar küçük yaşta direksiyon başına geçen tek kişi Louis ve George değil. Dedeleri Kral Charles da henüz 3 yaşındayken o zamanın teknolojisine uygun pedallıbir arabayla Balmoral Şatosu'nun bahçesinde gezerdi.

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Hatta Charles'ın annesiyle o anlardan birinde çekilmiş fotoğrafı da çoktan hafızalara kazındı bile.