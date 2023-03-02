Ünlülerden moral ziyareti

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ÇADIR KENTE GİTTİLER

“Çocuklar Duymasın”, “Kurtlar Vadisi”, “Diriliş Ertuğrul” ve “Payitaht Abdülhamid” dizilerinin oyuncuları, deprem-zedelere moral ziyaretinde bulundu. Aralarında Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Burcu Kıratlı ve Haluk Piyes’in de bulunduğu 23 ünlü isim, depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kurulan konteyner ve çadır kentleri gezdi.

NE MUTLU BİZE

Çocuklarla oyun oynayan sanatçılar, yine miniklerin senaryosunu yazdığı kısa metrajlı bir film çekti. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın da keyfini yaşadı. Tamer Karadağlı, “Çok büyük bir yıkım yaşadık. Biraz olsun morallerini düzeltebildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

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Güler yüzlerini eksik etmediler

Ali Buhara Mete, “Elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Çocuklarla olmak çok güzel. Gerçekten çok ciddi acılar ve sıkıntılar yaşamışlar, buna rağmen bizlerden güler yüzlerini eksik etmediler” dedi.

Onlar artık hepimizin evlatları

Çocuklarla futbol oynayan Ümit Karan, fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Onlar artık hepimizin evlatları. Yaşadıkları acılara rağmen, küçücük kalpleriyle gülümsüyorlar hayata. Onlardan öğrenecek çok şey var.”

Askerle yemek pişirdi

Depremin ilk günlerinden bu yana afet bölgesinde mutfaklar kurup yemek pişiren Mehmet Yalçınkaya, bu kez Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sahra mutfağını ziyaret etti.

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MSB, o anları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda birbirinden lezzetli yemekler pişirdi.”

Oyun zamanı

Gaziantep’te depremzedelerle bir araya gelen ünlü isimler arasında Ümit Kantarcılar ve Birand Tunca da vardı. Oyuncak dağıttıkları çocuklarla oyunlar oynayan ve onlar için pamuk şeker hazırlayan ikili, duygu yüklü anlar yaşadı.