ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±za ÅŸok Ä°yisin dediler, iki ay sonra kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi... Ä°ki mememi de aldÄ±lar, 10 ayda 4 ameliyat oldum

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Oysa o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda gerÃ§ek bir trajedi gizliymiÅŸ. O gece sevgilisinin etrafÄ±nda pervane olduÄŸu yÄ±ldÄ±z son bir yÄ±lÄ±nÄ± meme kanseriyle boÄŸuÅŸarak geÃ§irmiÅŸ. Bunu da yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

KIRMIZI HALIDA GÃ–Z KAMAÅžTIRDILAR

Bu pek de hoÅŸ olmayan Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± gÃ¼zel oyuncu Oliva Munn. 43 yaÅŸÄ±ndaki Munn, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu dÃ¼zenlenen 96'ncÄ± Oscar gecesine sevgilisi John Mulaney ile birlikte katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende bir de Ã¶dÃ¼l sunan Mulaney, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verirken Olivia Munn'un elbisesinin kuyruÄŸunu dÃ¼zeltmek iÃ§in yerlere kadar eÄŸildi.

Sonra da gÃ¼zel sevgilisinin elini tutup kameralara mutluluk pozlarÄ± verdi. O anlarda ikisi de mutluluk ve saÄŸlÄ±k sembolÃ¼ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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MEME KANSERÄ°NE YAKALANDI VE 4 KEZ AMELÄ°YAT OLDU

O pozlarÄ±n ardÄ±ndaki trajediyi ise Olivia Munn, yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Munn, geÃ§en bir yÄ±lÄ± meme kanseriyle boÄŸuÅŸarak geÃ§irdiÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§te dÃ¶rt kez ameliyat olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Olivia Munn, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± testler sonucunda kanser geni taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bu hastalÄ±ÄŸa yakalanmanÄ±n kendisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k olduÄŸunu gizlemedi.

GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re geÃ§en yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nda hem kendisi hem de kÄ±z kardeÅŸi kansere yakalanma riski olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in testi yaptÄ±rdÄ±.

SonuÃ§ta iki kardeÅŸin de yÃ¼zde 90 bÃ¶yle bir risk taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Yani testin sonucu negatif Ã§Ä±ktÄ±.

Bununla yetinmeyen Olivia Munn bir de mamografi Ã§ektirdi. Orada da sonuÃ§ temiz Ã§Ä±ktÄ±. Tam kÄ±z kardeÅŸiyle saÄŸlÄ±klÄ± olmalarÄ±nÄ± kutladÄ±ktan sadece iki ay sonra ise Munn, meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

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10 AYDA DÃ–RT AMELÄ°YAT GEÃ‡Ä°RDÄ°Â

Olivia Munn, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "GeÃ§en on ay iÃ§inde dÃ¶rt kez operasyon geÃ§irmek zorunda kaldÄ±m. GÃ¼nlerimin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yatakta geÃ§irdim. Sonra da kanserle ilgili hayal edebileceÄŸimden bile Ã§ok fazla ÅŸey Ã¶ÄŸrendim."

Olivia Munn, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde bu sÃ¼reÃ§te sadece iki kez aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu durumu da "SanÄ±rÄ±m aÄŸlamak iÃ§in zaman yokmuÅŸ gibi geldi bana. Odak noktam daraldÄ± ve aÃ§Ä±k fikirli kalma yeteneÄŸimi yitirmeme neden olacak duygularÄ±mdan arÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m."

Olivia Munn, hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya fazla yansÄ±tmamayÄ± tercih etti. Enerjisi olduÄŸunda ve oÄŸlunu parka gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman insanlarÄ±n kendisini gÃ¶rmesine izin verdi.

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Munn sosyal medya mesajÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± insanlarla paylaÅŸabilmek iÃ§in de bazÄ± zorluklarÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini yazdÄ±.

Ä°KÄ° MEMESÄ° DE ALINDI

Olivia Munn, aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re nadir gÃ¶rÃ¼len ama Ã§abuk ve hÄ±zlÄ± geliÅŸen Luminal B tipi meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Ãœstelik sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hastalÄ±k iki memesinde de yer etmiÅŸti. Biyopsiden 30 gÃ¼n sonra her iki memesi de operasyonla alÄ±ndÄ±.

Fakat Munn, yine de kendini ÅŸanslÄ± hissediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kanseri Ã§ok fazla zaman ve seÃ§enek bulunan bir sÃ¼reÃ§te fark edildi.



GÃ¼zel oyuncu paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu hastalÄ±kla gÃ¼nÃ¼n birinde yÃ¼zleÅŸecek olan her kadÄ±nÄ±n kendisiyle aynÄ± olanaklara sahip olmasÄ±nÄ± dilediÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

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PaylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± baÅŸta doktorlar ve arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere tedavi sÃ¼resince kendisine destek olan herkese teÅŸekkÃ¼r ederek bitirdi gÃ¼zel oyuncu.

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OÄžLUNUN FOTOÄžRAFI HEP YANINDAYDI

Olivia Munn, her dÃ¶rt operasyonunda da oÄŸlu Malcolm'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Her operasyon Ã¶ncesinde oÄŸlumun Ã§erÃ§eveli bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± baÅŸ ucuma koydum. BÃ¶ylece her seferinde uyanÄ±p gÃ¶zlerimi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda gÃ¶zlerimin gÃ¶receÄŸi ilk ÅŸey o oldu."

Olivia Munn'un bu hastalÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra sosyal medyada da bir tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. BazÄ± kiÅŸiler gÃ¶ÄŸÃ¼s implantlarÄ±nÄ±n meme kanserine yol aÃ§abileceÄŸini bu yÃ¼zden yasaklanmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

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SEVGÄ°LÄ°SÄ° DE MÃœCADELESÄ° Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

Olivia Munn ile John Mulaney, 2021 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikteler. Ã‡iftin iki yaÅŸÄ±nda Malcolm adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

Â Mulaney de sevgilisinin hastalÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Olivia Munn'un paylaÅŸÄ±mÄ±na "Bu kadar iyi savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n ve bizim iÃ§in orada olduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. Malc ve ben sana hayranÄ±z" diye yorum yazdÄ±.

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