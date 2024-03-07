'Dedesi yaşında sevgilisi var' diyorlardı... Ünlü oyuncunun bebeğini doğurmak için hayatını tehlikeye atmış

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Hele bir de bu ünlüler ileri yaşta daha düz söylersek "dede olacakları yaşta" bir kez daha baba olmuşsa gündemin ilk sıralarındaki yerlerini kimselere kaptırmazlar.

İşte bunlardan biri de sinemanın eski tüfek oyuncularından Al Pacino. Deneyimli oyuncu bir süre önce 83 yaşında bir kez daha baba olma mutluluğunu yaşadı.

Bu konunun bu kadar konuşulmasının nedeni sadece onun dede olacakken baba olması değildi. Bebeğinin annesi olan sevgilisiyle aralarındaki yaş farkıydı. Açıkça söyleyelim ki Al Pacino ile en küçük çocuğunun annesi arasında tam 53 yaş fark vardı.

Sözün burasında Al Pacino'nun bebeğinin annesi Noor Alfallah'ın henüz 30 yaşında olduğunu hemen hatırlatalım.

Daha önce de kendisinden yaşça büyük ünlü erkeklerle yaşadığı aşklarla gündemde kalan Alfallah; sonunda Al Pacino'nun en küçük çocuğunu da dünyaya getirdi.

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RİSKLİ BİR HAMİLELİK YAŞAMIŞ

İkilinin bir dargın bir barışık birlikteliği sırasında Noor Alfallah, "yaşlı ve zengin erkek avcısı", "bütün sevgilileri babasından bile büyük" tarzı haberlere konu olmuştu.

Ama bu olayın perde arkasında trajik bir gerçek olduğunu Noor Alfallah, Vogue Arabia'ya verdiği röportajda açıkladı.

Geçen yılın haziran ayında Al Pacino ile birlikte Roman adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan Noor Alfallah, hamileliğini hiç de kolay geçirmemiş.

Alfallah "Geriye dönüp baktığımda, hamileliğimden daha fazla keyif alabileceğimi görüyorum" diye konuştu.

Noor Alfallah, oğlu Roman'a hamileyken bir tür kanda pıhtılaşma sorunu olan HELLP sendromuna yakalandığını anlattı.

Bu arada bir parantez açıp bu hastalığın hamile kadınlarda kimi zaman beklenmedik anlarda bayılmalara neden olduğunu, kimi zaman da anne adayının hayatını tehdit ettiğini hatırlatalım.

Kendi öz babasından bile daha büyük Al Pacino ile birlikteliğinden bebek sahibi olan Noor Alfallah, sorunun hala sürdüğünü ve bebeğiyle birlikteyken bayılma ihtimaline karşı yalnız kalmamaya özen gösterdiğini sözlerine ekledi.

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HAYAL EDEBİLECEĞİMDEN DAHA İYİ BİR BABA

Noor Alfallah oğlu Roman'ı birlikte büyüttüğü 83 yaşındaki Al Pacino'nun hayal edebileceğinden çok daha harika bir baba olduğunu anlattı.

Alfallah; minik oğlunu "Roman, Tanrı'dan gelen en büyük hediye. Benim düşündüğümden bin kat daha iyi. Ona her gün bakıyorum ve kendimi kutsanmış gibi hissediyorum" diye nitelendirdi.

Bebeği Roman'ı uyuttuğunda kendine vakit ayırdığını söyleyen Noor Alfallah "O zaman dizi izleyebilirim, senaryo okuyabilirim ya da sadece kendim olabilirim. O uyandığında orada olmak istiyorum" sözleriyle anlattı.

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'TANIŞTIĞIMIZDA ONDAN ÇOCUK DOĞURMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU'

Noor Alfallah, Al Pacino ile tanıştığı dönemi de anlattı röportajda: "Ben sinema okudum, tabii ki onun kim olduğunu biliyordum. Ama o anda bu adam gelecekte benim oğlumun babası olacak diye bir niyetim olmadı."

Kalabalık bir akşam yemeğinde tanıştıkları sırada birbirlerinin telefon numarasını almamışlar Pacino ile Alfallah... Zaten o geceden sonra bir yıl boyunca da bir daha görüşmemişler.

Fakat o sürenin sonunda yine kalabalık bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerinde aralarında bir arkadaşlık doğmuş. Sonra da Alfallah'ın anlatımıyla bu arkadaşlık daha fazlasına dönüştü.

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KÜÇÜMSENMEMESİ GEREKEN BİR SAĞLIK SORUNU

Bu arada... Her ne kadar Noor Alfallah, bebeğini sağlıkla doğursa da onu zevkle büyütüyor olsa da atlattığı HELLP sendromunun çok da küçümsenmemesi gereken bir sorun olduğunu hatırlatalım.

Biraz daha yakın geçmişe gidersek bu nedenle genç bir oyuncunun hayatını yitirdiğini de hatırlayabiliriz.

Bu yılın başlarında Meksikalı oyuncu Fabiola Yazmín Ortega, bebeğini dünyaya getirirken HELLP sendromu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Doktorlarının yedi litre kan kaybettiğini açıkladığı genç oyuncu, bütün çabalara rağmen bir türlü hayata tutunamamıştı.

HELLP sendromu hamile kadınların hayatını tehdit eden başlıca sorunlardan biri. Çok sık rastlanmasa da tıplı Fabiola Yazmin Ortega'da olduğu gibi ölümle bile sonuçlanabiliyor.

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BEBEĞİNİ DOĞURURKEN HAYATA VEDA ETMİŞTİ

HELLP ( hemolysis, elevated liver enzmymes, low platelet) genellikle doğum sırasında ortaya çıkar. Ama kimi zaman doğumdan sonra da yaşanabilir. Tüm hamileliklerin yüzde birinde görülür.

Hemoliz, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması anlamına geliyor. Kırmızı kan hücrelerinin çok çabuk parçalanması sonucu alyuvar hücrelerinin düzeyi düşer. Bu durumda da kan vücuda gereken oksijeni taşıyamaz hale gelir.

Hastalık sırasında karaciğer enzimleri de yükselir. Bu da karaciğerin gerektiği gibi çalışmasını engeller. Bunun sonucunda da belirli kimyasallar kana sızabilir.

HELLP sendromunun etkilerinden biri de trombosit oranının düşmesi. Trombosit kanda pıhtılaşmayı sağlar. Ancak oranlarının düşmesi aşırı kanama riskini artırır.

HELLP sendromuna yakalanan anne kimi zaman hayata veda edebilir. Tıpkı Fabiola Yazmin Ortega'ya olduğu gibi.

Bu arada bu sendromun halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilindiğini hatırlatalım.