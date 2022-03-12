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Ünlü oyuncunun ilginç vasiyeti: Mezarıma Türk kahvesi getirin!

#Serpil Tamur#Barış Arduç#Deniz Baysal
Ünlü oyuncunun ilginç vasiyeti: Mezarıma Türk kahvesi getirin
Behlül AYDIN

Bugünkü konuklarımız Deniz Baysal Yurtcu, Barış Arduç, Güliz Ayla ve Serpil Tamur.

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SERPİL TAMUR

Mezarına Türk kahvesi istiyor

· Rodos doğumlu olan usta sanatçı Serpil Tamur, 9 yaşında Türkiye’ye gelmiş. Büyük dedesi de Bodrumluymuş.
· 12 yaşındayken “Pollyanna” oyununda oynadıktan sonra Pollyanna’nın pozitif hayat görüşünü benimsemiş.
· Sanatçı ile eşi Uygur Tamur, evliliklerinde 51 yılı geride bırakmış.
· Seyahat ettiği ülkelerden maske alırmış ve oluşturduğu maske koleksiyonunu evinin duvarında sergiliyormuş.
· Usta oyuncu haftada 3 gün pilates yapıyormuş.
· Duayen sanatçı Yıldız Kültür ile 65 yıla dayanan sıkı bir dostlukları varmış.
· İlk dizi deneyimi, Kartal Tibet’in davetiyle TRT’de yayınlanan “Samanyolu” dizisiyle olmuş.
· 45 yıl önce “Ahmetlerim” adlı oyunda ilk defa kızıyla birlikte sahneye çıkmış.
· Yönetmen Ferzan Özpetek’in filminde oynamayı çok istiyormuş.
· Türk kahvesini o kadar çok seviyormuş ki, vefatından sonra mezarına da Türk kahvesi getirilmesini vasiyet etmiş. 

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BARIŞ ARDUÇ

Bir zamanlar cankurtarandı

Ünlü oyuncunun ilginç vasiyeti: Mezarıma Türk kahvesi getirin

· İsviçre’de doğan Barış Arduç, çocuk yaştayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yapıp İzmit’e yerleşmiş. Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından aile İstanbul’a taşınmış.
· Spor bilimleri fakültesinde okumak isteyen Arduç, Kayseri’de spor akademisini kazanmış. Fakat öğretmeniyle kavga edince okulun ilk yılında İstanbul’a dönmeye karar vermiş.
· Amatör olarak futbol, basketbol, hentbol, tenis, dalgıçlık, crossfit, yüzmeyle ilgilenmiş.
· Yüzme tutkunu oyuncu, cankurtaranlık da yapmış. 7 yıl Şile’de cankurtaran olarak çalışmış.
· Hayatının dönüm noktası, sanatçı Ayla Algan’la tanışması olmuş. Algan’ın tavsiyesiyle oyunculuğa yönelen Arduç, aldığı eğitimlerin ardından ilk olarak 2011 yılında “Küçük Hanımefendi” dizisiyle setlere adım atmış.
· Biri yeni, diğeri eski model olmak üzere iki telefon kullanıyormuş. Bunaldığı zamanlarda yeni telefonunu kapatıp numarasını az kişinin bildiği eski telefonunu açıyormuş.
· Mutfakta vakit geçirmeyi seven Arduç’un vazgeçilmezi et yemekleriymiş.

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GÜLİZ AYLA

İki kere kalbi durmuş

Ünlü oyuncunun ilginç vasiyeti: Mezarıma Türk kahvesi getirin

· Şarkıcı Güliz Ayla’nın en büyük kâbusu, size ilginç gelecek ama tel şehriyeymiş! Kötü bir rüyanın etkisinde kalan şarkıcı, nerede tel şehriye görse panik oluyormuş.
· Ayla’nın çocuk yaştayken iki kere kalbi durmuş. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, doktorların müdahalesi sonucu hayata tutunmuş.
· Küçükken bıyıklı adamlardan korkarmış.
· Korkularından biri de denizmiş.
· Lüks otomobillerin aksine kamyon kullanmayı çok seviyormuş.
· Çocukken, ‘Ayla’ soyadı nedeniyle arkadaşları onunla ‘Yayla’ diye alay edermiş.
· Şarkıcının ilk albümünün prodüktörlüğünü Sıla üstlenmiş.

DENİZ BAYSAL YURTCU

Rahat nefes alamıyor

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Ünlü oyuncunun ilginç vasiyeti: Mezarıma Türk kahvesi getirin

· Oyuncu Deniz Baysal Yurtcu’nun en büyük takıntısı kaşlarıymış. “Teşkilat” dizisinde rol alan Baysal, sette sürekli “Kaşlarım düştü mü?” diye soruyormuş. Koç burcu olduğu için “Kaşlarım da inatçı!” diyormuş.
· Nefes almakta zorlandığı için iki kere burun ameliyatı geçirmiş. İlk ameliyatında burun kıkırdakları alınmış. İkinci ameliyatında ise kulağından kıkırdak alınıp burnuna konulmuş. Tüm bu operasyonlara rağmen halen rahat nefes alamadığını söylüyor oyuncu...
· Yakın çevresi, Deniz Baysal Yurtcu’nun ketumluğundan şikayet ediyormuş. Derdini ve özelini kimseye anlatmayı sevmezmiş.
· Ev işleri konusunda oldukça takıntılıymış ve bu durum aslında kendisini rahatsız ediyormuş...
· Nedenini bilmese de çocukluğundan gelen batıl inançları varmış. Mesela asla birinin elinden bıçak ve makas gibi kesici aletler almazmış.

 

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#Serpil Tamur#Barış Arduç#Deniz Baysal

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