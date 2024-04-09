Yakalandığı hastalık onu tüketti... Son nefesine kadar tek aşkıyla evli kaldı.. Bana nemli gözleriyle baktı ve 'Yaşamak istiyorum' dedi

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Evet... Gerçekten de anlatması zor yaşaması daha da zor bir durum.

Ama sinema dünyasının ünlü çitfllerinden birinin başına gelen tam da bu oldu. Birbirlerinin çocukluk aşkı olan çift evlendi, her şey yolunda giderken sinema tarihine damgasını vuran filmlerde oynayan ünlü oyuncu zor bir hastalığa yakalandı.

Sonrasında hem ünlü oyuncu ve eşi hem de aile üyeleri gerçekten çok zorlu dönemler geçirdi.

Günün birinde o kaçınılmaz son geldi ve ünlü oyuncu geride gözü yaşlı eşini geride bırakarak bu dünyaya veda etti.

Onun hastalık süreci de ölümünden sonraki dönem de eşi için çok acılı geçti. Yaşadıkları hiç kolay değildi...

Eşiyle birlikte mücadele etmiş, ona güç vermeye çalışmış ama sonunda kaçınılmaz sona teslim olmuştu o da.

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O DÖNEMDE YAŞADIKLARINI HİÇ UNUTMADI

Aradan yıllar geçse de gençliğinden beri aşık olduğu eşinin hastalığını öğrendikleri anı ve sonradan yaşadıklarını hiç unutmadı geride kalan eş. Önceki gün konuk olduğu bir programda da bunları bir kez daha anlattı.

Belli bir kuşak sinema seyircisi için Patrick Swayze adı çok anlam ifade eder. Özellikle de onun başrolde olduğu Dirty Dancing, Ghost (Hayalet) Point Break, Road House gibi yapımları gençlik yıllarında izleyen kuşak için.

Bu yüzden de şu anda 40'lı 50'li hatta 60'lı yaşlarını sürenlerin hafızasında da kalbinde de Patrick Swayze'nin yeri bambaşkadır.

Swayze, 2009 yılında henüz 57 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayata veda etti. Geride de onunla 1975 yılından o yana evli olan eşi Lisa Niemi kaldı.

Hastalığının ilk anından ölüm onları ayırıncaya kadar Swayze'nin yanından hiç ayrılmayan Niemi, Amy and T.J. adlı podcast yayınına konuk oldu.

Orada da eşi Patrick Swayze'nin 2008 yılında pankreas kanseri aldığında neler yaşadıklarını anlattı. Onun ölümüne kadar geçen sürece yaşanılan zorlukları ve duygular anları bir kez daha hatırladı.

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"BANA BAKTI VE 'BEN ÖLÜ BİR ADAMIM' DEDİ"

Lisa Niemi, Swayze'nin hastalığını öğrendikten sonra kendisine dönerek "Ben ölü bir adamım" dediğini anlattı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu hastalık hakkında fazla bir şey bilmiyordum, ama o biliyordu."

Swayze'nin ölünceye kadar evli kaldığı eşi Lisa Niemi, yapılan bütün tetkiklerin ardından oyuncunun hastalığının kesinleştiğini anlattı. Bu durumu doktorların Swayze'nen önce kendisine söylediklerini de sözlerine ekledi.

Haberi alan Niemi'nin dünyası başına yıkıldı. Çünkü doktorlar teşhisi ilk olarak ona söyleyerek Niemi'yi de zor durumda bırakmıştı. Niemi'nin böyle bir haberi kocasına nasıl vereceği konusunda bir fikri yoktu.

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BU HABERİ ONA NASIL VERECEĞİNİ BİLEMEDİ

Sonunda eşi daha yapılan endoskopik uygulama yüzünden hala narkozun etkisindeyken teşhisi ona hemen söylememeye karar verdi Niemi. Biraz bekleyecekti.

Hastane odasında oyuncuya refakat ettiği sırada da kısacık bir uykuya daldı. Uyandığında gördüğü manzara ise yürek burkan türdendi.

Doktor, Patrick Swayze'nin yatağının yanına oturmuş ve ona hastalığını çoktan söylemişti bile.

"Doktor ona tedavi göreceğini ama hayattaki işlerini de bir an önce yoluna koyması gerektiğini söylemişti. Bunu duymak zor bir şey" diyerek o anları hatırladı Lisa Niemi.

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EN ZORU SWAYZE'NİN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAKTI

Sonrasında da hem kendisi hem de ailenin geri kalan üyeleri bütün enerjilerini Patrick Swayze'yi hayatta tutmak için harcadı. Ancak bu Niemi'nin söylediğine göre hiç kolay bir durum değildi. Tedavi sırasında Swayze'nin kendisi de bir onkolojist olan kız kardeşi de destek oldu.

Niemi'nin anlattığına göre Swayze'yi tıbbi olarak tedavi etmenin yanında onun moralini yüksek tutmak için de herkes elinden geleni yaptı. Ama işleri hiç de kolay değildi. Hatta tedavinin en zor kısmı buydu.

Onun anlattığına göre hastalık teşhisinden sonra bütün hayatları değişti ve hiçbir şey asla eskisi gibi olmadı.

Her ne kadar Swayze'ye umut aşılamaya çalışsalar da işin nereye varacağını herkes biliyordu. Ama bir yandan da Niemi'nin söylediğine göre hayatta mucizeler de oluyordu bu onların da başına gelebilirdi.

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Yine de Niemi o süreci şu cümleyle özetledi: "Şunu söyleyeyim ki haftada 7 gün, günde 24 saat bir kabusun içinde yaşamak gibiydi."

'GİZLİ GİZLİ AĞLIYORDUM'

Niemi, her ne kadar eşine umut aşılamak içi pozitif kalmaya kendini zorlasa da bu onun için kolay olmadı.

Sık sık gizli saklı yerlerde kocasına göstermeden gözyaşı döktü. Yayında anlattığına göre de kocası Patrick Swayze onu sadece bir kez ağlarken gördü.

Bu onu korkuttu ve o olaydan sonra Niemi; kocasının onu ağlarken görmemesi için elinden geleni yaptı.

Hastalık mücadelesi sırasında Swayze ile Niemi'nin duygularını saklayamadığı anlar da oldu. Bunlardan birinde çift New Mexico'daki çiftliklerindeydi.

O sırada Swayze karısına hayatında son bir kez daha kamp yapmayı ne kadar çok istediğini söyledi.

O onları şöyle anlattı Lisa Niemi: "Birlikte yürüyorduk, güzel bir gündü. Bana döndü ve gözlerinde yaşlarla şöyle dedi: 'Yaşamak istiyorum."

ONUN ÖLÜMÜNDEN SONRA YENİDEN EVLENDİ

Patrics Swayze ile Lisa Niemi, ünlü oyuncunun öldüğü 2009 yılına kadar tam 34 yıl boyunca evli kaldı.

Niemi onun hayata veda etmesinden sonra bir süre yalnız yaşasa da sonunda 2014 yılında bir kez daha evlendi.

Bu seçimi nedeniyle bazıları tarafından eleştirilse de o kocasının da kendisinin mutlu olmasını isteyeceğine inandı.

Hatta 64 yaşındaki Niami, eşi Albert DePrisco ile evlenme kararını nasıl aldığını da konuk olduğu bir programda şöyle anlatmıştı: " "Albert'e aşık oldum. Sonra da eşini kaybetmiş bir arkadaşımla bu konuyu konuştum. Bu gerçekten garip. Çünkü yeniden aşık olmam, Patrick için hissettiğim aşkla çatışmıyor. Ve birinin artık ölmüş olması onu sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor."

'HALA PATRICK'İN SESİNİ DUYUYORUM'

Yeniden evlenmesine rağmen kaybettiği eşini tamamen aklından ve kalbinden çıkarmadı Lisa Niemi. Anlattığına göre zaman zaman Swayze'nin filmlerine bir yerlerde rastladığında onunla ilgili anıları da canlanıyor.

Lisa Niemi, Patrick Swayze ile hala bir çeşit bağlantısı olduğunu şu sözlerle anlattı: " Sesi, kafamın içinde. Yaptıklarım hakkında yorumlarda bulunuyor. Bir desteğe ihtiyacım olduğunda ya da bir şeyler olduğunda kafamın içinde ona sorular sormaya devam ediyorum. Ve kesinlikle onun bana yanıt verdiğini duyuyorum."

ÇOCUK YAŞTA TANIŞTILAR

Lisa Niemi ile Patrick Swayze, aslında birbirlerinin çocukluk aşkıydı. Tanıştıklarında Niemi 14, Swayze ise 18 yaşındaydı. Onların aşkına aracı olan kişi de Niemi'nin annesi.

Patrick, Lisa'nın annesinden dans dersleri aldığı sırada tanıştılar, aralarında büyük bir aşk başladı. Çift, 1975 yılında evlendi. O gün verdikleri sözü de tuttular. 2009 yılında, ölüm Patrick Swayze'yi Lisa Niemi'den koparıncaya kadar birlikte kaldılar.

Bunca uzun beraberliğe rağmen çiftin hiç çocuğu olmadı. Hamile kalan Lisa düşük yapmıştı. Bu nedenle çiftin, aileyi genişletme hayali gerçeğe dönüşemedi. Ama Lisa Niemi, eşinin ölümünden sonra en büyük pişmanlığının ondan bir çocuk dünyaya getirememesi olduğunu söylemişti.

Swayze, kariyeri boyunca birçok filmde oynadı. Ama bazıları diğerlerinin önüne geçti. Bunlardan biri Jennifer Grey ile başrol paylaştığı Dirty Dancing oldu.





Swayze'nin Demi Moore ile oynadığı Ghost (Hayalet) ile bir kuşağın hafızasına kazındı.





Swayze hayatının son döneminde hastalık yüzünden çok yıpranmıştı.