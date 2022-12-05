Ünlü oyuncu ikinci kez anne olmuştu: Doğum süreci zorlu geçti

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BEBEĞİMİZ BENİ BEKLEDİ

Ünlü oyuncu, doğum sürecinin zorlu geçtiğini söyledi: “Çok büyük bir mutluluk, Allah herkese nasip etsin. Biz bunu ikinci kez yaşıyoruz. Zor bir süreç oldu ama çok şükür sağlıkla eve gidiyoruz. Bebeğimiz Can 3.5 kilo doğdu. Biraz sıkıntı yaşadık ama şimdi iyiyiz. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur.”

Burcu Kara’nın eşi Fırat Parlak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Uzun zamandır New York’taydım. Burcu hamilelik sürecini tek başına geçirdi. Doğuma yetişemem diye endişe ettim ama çok şükür beni bekledi ve geç geldi bebeğimiz.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ALEYNA'YA ŞOFÖR DAYANMIYOR

Uzun süredir yanında çalışan şoförü işten ayrıldıktan sonra üç şoför değiştiren Aleyna Tilki, çaresiz kalınca aracının direksiyonunu arkadaşına emanet etti.

Aleyna Tilki önceki akşam trafikte görüntülendi. Sağ koltukta oturan genç şarkıcı, objektifleri fark edince aracın camını açarak muhabirlere selam verdi. Tilki’ye “Yanınızdaki beyefendi yeni erkek arkadaşınız mı?” diye soruldu.

Şarkıcı, “Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor. Arabayı o sürüyor” dedi. Aleyna Tilki’nin uzun süredir yanında çalışan şoförü 2 ay önce işten ayrılmıştı. Şarkıcı, 2 ay içinde üç şoför değiştirdi. (Sayit DURMAZ)

BU KADARI BANA FAZLA GELDİ

Bade İşçil önceki gün oğlu Azur ile Akmerkez’de objektife yansıdı.

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Oyuncu, “Oğlum kolunu kırmıştı, uzun süre alçılı haldeydi kolu. Bugün alçıyı çıkardık, ondan dolayı çok mutluyum” dedi. İşçil, yeni bir proje olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ekranlara dönmeyi dört gözle bekliyorum. Artık sıkıldım diyebilirim. Pandemi filan derken epey bir zaman geçti. Sokaktaki insanlar da ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Umarım en kısa sürede güzel bir proje ile dönerim. Bu kadar ara bana fazla geldi.” (Behlül AYDIN)

İSPANYOL EKİP YEMEKTE

İspanyol futbol takımı Villarreal, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayıp 2-1 kaybettikleri hazırlık maçının ardından soluğu Watergarden İstanbul’da aldı.

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Hem yemek yiyen hem de Dünya Kupası maçını izleyen ekip, ikram edilen lezzetleri tattıktan sonra “Türk yemekleri gerçekten çok güzelmiş” dedi. Alışveriş merkezi, futbolcuların çıkışı sırasında havuz şovuyla ekibe sürpriz yaptı.

ŞAMPANYA REKORU

Ebru Yaşar geçen cuma Maslak Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Gecede şampanya patlatma rekoru kırıldı.

Pınar Kerimoğlu imzalı siyah elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Ebru Yaşar, hit şarkılarını seslendirdi. Gecede iki Türk işkadını 300, Dubaili bir iş insanı da 450 adet şampanya açtırdı.

Garsonlar böyle taşıdı Mekânın 30 çalışanı, şişeleri taşımak için seferber oldu.