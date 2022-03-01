Üç çocuk doğuran ünlü oyuncunun beli olay oldu

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GECEYE DAMGA VURDU

Koronavirüs nedeniyle iki yıl boyunca "eski günlerini arayan" Hollywood'da ödül sezonu başladı. Bu törenler de artık pandemi öncesindeki gibi düzenleniyor artık. Bu yılın ilk önemli törenlerinden biri olan Screen Actors Guild Awards (SAG- Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri) önceki akşam gerçekleşti. Los Angeles'taki törende ünlüler yine eskisi gibi en şık kıyafetleriyle kırmızı halıda kameralar karşısına çıktı. Tören gecesine damga vuran kişi ise 52 yaşındaki oyuncu Cate Blanchett oldu.

BELİNİN İNCELİĞİ OLAY OLDU

Blanchett'in tören için seçtiği elbise, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyordu. Elbisenin de derin bir göğüs dekoltesi vardı. Fakat onun ödül gecesine katılan diğer ünlüleri gölgede bırakmasının nedeni bu dekolte değil, Blanchett'in incecik beli oldu. Andrew Upton ile evliliğinden yaşları 20 ile 13 arasında değişen üç tane çocuk dünyaya getiren Blanchett'ın belinin; hem yaşına hem de bir anne olmasına rağmen bu kadar ince olması dikkat çekti. Bu arada Upton ile Blanchett'ın bir de evlat edindiğini ve böylece dört çocuklu bir aile olduğunu hatırlatalım.

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ANSİKLOPEDİYE GİRMELİ

Cate Blanchett, tören öncesi bu siyah elbiseyle çektirdiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. İşte onun bu paylaşımına da takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı. Takipçilerinin dikkatini en çok çeken ayrıntı ise Blanchett'in belinin inceliği ve kıyafeti büyük bir başarıyla taşıması oldu. Bir takipçisi "Bu harika bir elbise ve sen de çok güzel taşıyorsun" diye yazdı. Bir başka takipçisi de "Bu elbise ve Cate, ansiklopedilere girmeli" diyerek görüşünü belirtti.

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR

İşte Cate Blanchett ve SAG Ödülleri kırmızı halısından objektiflere takılan ünlülerin şıklık yarışı.

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UKRAYNA'YA DESTEK

Gecede Hollywood yıldızları, sembolik de olsa Ukrayna'ya destek vermekten çekinmediler. Bunlardan biri de Michael Douglas oldu. Tecrübeli oyuncu, Ukrayna bayrağı rengindeki mendilleriyle dikkat çekti.

Kirsten Dunst, gece için kırmızı bir elbise giydi.





Kerry Washington, göz alıcı sarı elbisesiyle törene katıldı.

Cynthia Eriva'nın tercih ettiği renk kırmızı oldu.

Jamie Dornan, klasik şıklık içinde.

Naomi Watts, siyah ve pırıltılı bir kıyafet giydi.

Jessica Chastain geceden ödülle döndü.

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Alexandra Daddario da açık renk giyinen ünlüler arasında.

Javier Bardem, geceye yanında eşi Penelope Cruz olmadan katıldı.

Lady Gaga ve Jared Leto... Lady Gaga her zamanki gösterişli tarzından bu kez vazgeçmişti. Leto ise tarzını hiç bozmadı.

Helen Mirren da gecenin ödüllü yıldızlarından.

Sandra Oh ve kabarık etekli tören elbisesi.

Selena Gomez'in sade şıklığı.

Catriona Balfe, törenin en şık konuklarından biriydi.

Nicole Kidman ve Keith Urban, kameralara, klasik aşk pozlarını verdi.

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Elle Fanning'in iki renkli maskulen tercihi.

Vanessa Hudgens, su yeşili kıyafetiyle törene katıldı.

Bu yılın SAG Ödülleri galiplerine gelirsek... İşte gecenin en iyileri.

SİNEMA DALINDA

EN İYİ KADIN OYUNCU: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Will Smith (King Richard)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Ariana DeBose (West Side Story)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Troy Kotsur (CODA)

EN İYİ OYUNCU EKİBİ: CODA (Apple Original Films)

EN İYİ DUBLÖR: No Time to Die

TELEVİZYON DALINDA

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA): Jung Ho-yeon (Squid Game)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA): Lee Jung-Jae (Squid Game)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ): Jean Smart (Hacks)

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EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ):Jason Sudeikis (Ted Lasso)

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (DRAMA): Succession (HBO)

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (KOMEDİ): Ted Lasso (Apple TV Plus)

EN İYİ DUBLÖR (DİZİ): Squid Game

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ): Kate Winslet (Mare of Easttown)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ): Michael Keaton (Dopesick)