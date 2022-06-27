Ünlü ikili tatilde... Bodrum âşıkları!

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Bordum aşıkları!

Oyuncu Simay Barlas, basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi. Barlas ve Korkmaz birlikte denize girerken objektife takıldı. (Kamil SÜMER)

Aile mutluluğu

Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile Bodrum’a gitti. Susona Bodrum’da sevgilisiyle tatil yapan Öztürk, Erkaya’nın annesi Bennu Gerede ile Frankie Beach Club’ta bir araya geldi.

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Daren Gerede Erkaya ile güneşlenirken çektiği pozunu paylaşan Bilge Öztürk, ardından Bennu Gerede’nin omzuna yatarak çektiği karesini de kalp emojisiyle Instagram’da yayınladı.

Yaz kaçışı

Birce Akalay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım, Hello! dergisinin ‘Summer Escape’ daveti için Bodrum’da bir araya geldi. Üç ünlü oyuncu önceki gün kaldıkları otelin plajında denize girerken objektife takıldı.

Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım kaslı vücutlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Birce Akalay ise yüzdükten sonra kitap okumaya devam etti. (Kamil SÜMER)

Kaan Yıldırım

Dövme yaptırdı

Kubilay Aka, etkinlikte rap’çi Ezhel’in şarkı sözü “yaranamadım”ı alnına geçici dövme yaptırdı.



Keyifler yerinde

Merve Oflaz, i sevgilisi Allan Hakko’yla tatil sezonunu Çeşme’de açtı. Ünlü çift önceki gün plaj tenisi oynarken objektife takıldı. (Deniz BOY)

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