Üçüncü bebek yolda... Rachel Araz hamile!

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Sosyal medyanın en ünlü ve üretken isimlerinden Rachel Araz, 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi’nin patronu Sami Kiresepi ile hayatını birleştirmişti. Mutlu çift, 2018 yılında ilk bebekleri Galia’yı kucaklarına almıştı.

Sosyetenin stil ikonlarından olan Rachel Araz, çok geçmeden ikinci kez hamile kalarak 2020’de oğlu Lionel’i dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Şimdi aldığım haberlere göre Kiresepi Ailesi büyümeye devam ediyor. 35 yaşındaki Araz’ın üçüncü bebeğine 3 aylık hamile olduğunu öğrendim. Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil; bir kızı ve bir oğlu olan çiftin gönlünden ne geçiyor onu öğrenemedim. Başarılı influencer, çocuklarının yüzlerini 1 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşmıyor ama onu yakında hamile stiliyle görebiliriz.

Ortakların hedefleri büyük





Esas Holding ve Alarko Holding’in genç kuşak yöneticileri Fethi Sabancı Kamışlı ile Cem Garih, güçlerini birleştirerek “Formus Capital”i kurdu. Melek yatırımcı olarak başlayıp ‘venture capital’ olarak bilinen girişimci sermayedarlığı yapan Kamışlı ve Garih, şimdi birlikte hareket edecek. İki ortak henüz Türkiye’de startup yatırımlarının emekleme döneminde işe koyulmuş ve birçok genç markaya yatırım yaparak fark yaratmalarını sağlamıştı. İkili, “Formus Capital” ile Türkiye’den çıkan global bir şirket olarak, dünyada gelecek vaat eden startup’lara yatırım yapmayı hedefliyor. Yolları açık olsun...

Çiftlikte moda çekimi

MGS Grup’un ses getiren markası Boris Becker’in yeni sezon çekimleri tamamlandı.

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Marka, ‘Minimalist’ adını verdiği Sonbahar/Kış 2024 çekimlerini, profesyonel bir ekip ve kendi kreatif ekibiyle beraber Çanakkale Ayvacık’taki Manici Çiftliği’nde yaptı. MGS Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Kreatif Direktörü Hande Gürsoy’un yönettiği çekimlere, doğanın her tonu yansıdı. Ortaya da kendini ifade eden, tasarım ve kalite odaklı, nitelikli kumaşların kullanıldığı F/W24 ‘Minimalist’ koleksiyonu çıktı.

Anlamlı hediye

Başarılı oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak, 20 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor. Bu yıl doğum gününde Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan Büyükak, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Bir çocuk babası olan başarılı komedyen, çocuklar konusunda son derece duyarlı olduğundan bu anlamlı hediyeyle herkesin bir kez daha gönlünü fethetti.

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