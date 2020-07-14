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Haber Giriş: 14.07.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem paylaşımı olay oldu!

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Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem paylaşımı olay oldu!
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Tuvana Türkay, kendisi gibi oyuncu olan Selçuk Yöntem'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Türkay'ın kısa süre sonra paylaşımını silmesi kafaları karıştırdı.

Oyuncu Tuvana Türkay, 67 yaşına basan Selçuk Yöntem'in yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen bir karelerini yayınlayan Türkay, paylaşımına “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara” notunu düştü.

Tuvana Türkayın Selçuk Yöntem paylaşımı olay oldu

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Tuvana Türkay'ın Yöntem'in doğum gününü kutlarken kullandığı duygu dolu sözler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yanlış anlaşıldı. Türkay da kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

Tuvana Türkayın Selçuk Yöntem paylaşımı olay oldu

SELÇUK YÖNTEM TEŞEKKÜR ETTİ 

Yöntem ise doğum gününü kutlayanlara şu sözlerle teşekkür etti: Doğum günlerini çok severim. İnsanın kendini bir şey zannettiği çok güzel gündür. Dostlarla, sevdiklerimle paylaştığım önemli bir gündür. Kutlayan herkese teşekkür ederim.

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