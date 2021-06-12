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Ali KESER
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:11 | Son Güncelleme:

Tüm gözler Yasemin Şefkatli'nin üzerinde!

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Tüm gözler Yasemin Şefkatli'nin üzerinde!

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’le evlilik hazırlığı yapan Yasemin Şefkatli Bodrum tatilinde görüntülendi.

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses’le çıktığı Çeşme tatilinin hemen ardından soluğu kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da aldı.

Tüm gözler Yasemin Şefkatlinin üzerinde

Önceki gün Yalıkavak’taki D Plaj Evleri’nde görüntülenen Şefkatli, İstanbul’a dönen nişanlısıyla sık sık görüntülü olarak konuştu.

Tüm gözler Yasemin Şefkatlinin üzerinde

Öğlen saatlerinde güneşlenen, akşamüstü de denize giren Yasemin Şefkatli, güzelliğiyle plajda ilgi odağı oldu.

Tüm gözler Yasemin Şefkatlinin üzerinde

Yasemin Şefkatli, sevgilisi İdo Tatlıses’le görüntülü konuşma yaptı.

 

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