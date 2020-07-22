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Haber Giriş: 22.07.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

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Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum
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Tuba Büyüküstün, yönetmen Ferzan Özpetek’in “Bir Nefes Gibi” romanını okurken çektiği selfie’yi Instagram’da paylaştı.

Umut Evirgen’le 3 yıllık ilişkisi sona eren oyuncu, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı:

“Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?”

Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

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