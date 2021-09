Top model Jasmine Tookes ile Snapchat'in yöneticilerinden Juan David Borrero peri masalı gibi bir düğünle evlendi: Düğün damadın memleketinde

ZAMAN ZAMAN MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Top model Jasmine Tookes, 2016 yılından bu yana birlikte olduğu Snapchat yöneticilerinden Juan David Borrero ile damadın memleketi Ekvador'da göz kamaştıran bir törenle evlendi. 30 yaşındaki Tookes de 31 yaşındaki Borrero da törenin bazı bölümlerinde mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Tookes, gösterişli düğününde çekilen fotoğrafları ve törene hazırlık sürecini sosyal medya hesabından paylaştı.





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Geçtiğimiz 4 Eylül'de gerçekleşen evlilik töreninde Jasmine Tookes Zuhair Murad imzalı gösterişli bir gelinlik giydi. Tookes, gelinliğini giydiği sırada çekilen videolara da sosyal medya sayfasında yer verdi.





ÜNLÜ MODELLER NEDİME OLDU

Törenin bir başka ilginç yanı ise Jasmine Tookes'in nedimeleri oldu. Her biri moda dünyasının ünlüleri olan Sara Sampaio, Josephine Skriver, Shanina Shayk, törende yeşil elbiseleri içinde Tookes'e nedimelik yaptı.





DAMADA BÜYÜKBABASI TESLİM ETTİ

Gelin Jasmine Tookes, kilisedeki törende büyükbabası ile birlikte yürüdü. Torununu eşi Juan David Borrero'ya teslim eden yaşlı adamın mutluluğu her halinden belli oluyordu.



HALA İNANAMIYORUM

Jasmine Tookes de mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ifade etti. Evlendiği gün çekilen bir fotoğrafını, çiçeği burnunda eşine hitaben "Seninle birlikte gerçek yaşamdaki bir peri masalının içinde olduğuma hala inanıyorum. 4 Eylül 2021. Resmi olarak Bayan Borrero oldum" diye yazdı.



HAYALİMDEKİ GELİNLİK

Bu düğün Jasmine Tookes'in hayallerinin gerçekleştiği gün oldu bir anlamda da. Model, Vogue dergisine verdiği röportajda "İlk hazır giyim defileme çıktığında evlenirken Zuhair Murad tasarımı bir gelinlik giyeceğimi biliyordum" demişti. Tookes kafasındaki gelinlik modelini tasarımcılarına anlattığını ve onların da hayallerini gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.





DÜĞÜN DAMADIN MEMLEKETİNDE

Jasmine Tookes ile Juan David Borrero'un düğünü öncesi koronavirüs ile ilgili önlemler de alındı. Tookes, her şeyin planlandığı gibi gerçekleşmesinden de çok mutlu. Aşısız konukların aşıları da düğünden hemen önce Ekvador'da yapıldı.





KAYINPEDER, ÜLKENİN ÖNDE GELENLERİNDEN

Jasmine Tookes, Juan David Borrero ile nişanlandığını 2020 yılının eylül ayında sosyal medyadan duyurmştu. Tookes'in hayatını birleştirdiği Juan David Borrero, Ekvador Başkan yardımcısı doktor Alfredo Borrero Vega'nın oğlu.









